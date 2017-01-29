Büyük aşklar kavgayla başlayabilir

Bu haftadan itibaren 7 Haziran'a kadar Venüs Koç burcunda seyahat edecek. İlişkilerde daha sıcak, samimi, flörtöz, tutkulu, kıskanç ve daha kaprisli bir hal alırız. Kolay tatmin olmayız. Bu süreçte de büyük aşklar kavgayla başlar misali aşklar başlayacaktır. Özellikle de maddi anlamda yeni başlangıçlar yapmak için en uygun zaman dilimidir!



Bu hafta Venüs Koç burcuna geçiş yapıyor ve geri hareketi dahil olmak üzere 7 Haziran tarihine kadar bu burçta seyahat edecek. İlişkilerde daha sıcak, daha samimi, daha flörtöz, daha tutkulu, daha kıskanç, daha kaprisli bir hal alırız. Kolay tatmin olmayız. Tam da şu söz tam olarak oturmakta; büyük aşklar kavgayla başlar.

Bu dönem ilişkilerde huzursuzluk sık sık gözlemlenebilir. Daha kaba olmaya meyilliyizdir. Daha dışa dönük ve sosyalleşebileceğimiz, samimi ilişkiler kurabileceğimiz bir dönemdir. Genel anlamda neşeli, pozitif ve girebileceğimiz her ortamda dikkatleri üzerimize çekmeyi başarabiliriz. En önemli teması ilişkilerde anlayış göstermeye sahip olmaktır. Çünkü Venüs'ün bu yerleşiminde bunu yapmak çok zordur. Her zaman haklıyızdır, iddiacıyızdır ve birini elde etmek istiyorsak daha çok savaşabilir, çaba gösterebilir, artistik yeteneklerimize başvurabiliriz. Samimiyetin ölçüsünü kaçırabilir, sınırlarımızı belirlemekte sıkıntılar yaşayabiliriz. İlişkilerde ten çekimi, fiziksel çekim, cinsellik daha ön planda olabilecektir. Yeni başlangıçlar yapmak için en uygun zaman dilimidir, özellikle maddi anlamda!

Koç: Bol bol aşk için vaktiniz olacak! Hayata daha çok sevgi penceresinden bakabilecek, sevimlilik maskesini uzun süre üzerinizde taşıyabileceksiniz. Eğer partneriniz mesafe olarak sizden uzakta ise aranızda duygusal anlamda bir soğuma ya da sorun oluşabilir. Özel hayat anlamında sizi zorlayacak, kendinizi değersiz hissettirecek kişilerden de uzak durmalısınız. Devamı…

Boğa: Ruhunuza iyi gelecek, sizi ruhsal anlamda sakinleştirecek eylemlere yönelmenizde fayda var. Bu dönem sizin için biraz sıkıcı bir durum. Sizden güçlü düşmanlarla, arkanızdan iş çeviren nankör kişilerle uğraşmanız gerekebilir. İlişkiler anlamında sizi yalnızlığa içe kapanmaya itebilir. Devamı…

İkizler: Süper sosyal olabileceğiniz, arkadaşlık ilişkilerinizde canlanma meydana geleceği, partilerin, davetlerin aranan ismi olabileceksiniz. İlişkilerinizde limitler ortaya çıkabilir. Sevgi yetmeyebilir ve sürekli talep eden birine dönüşebilirsiniz. İlişkiniz yüzünden iş hayatınız veya tam tersi iş hayatınız yüzünden ilişkinizin zarar görmesine izin vermeyin! Devamı…

Yengeç: İş ve kariyerinize ilişkin konularda sizleri keyifli gelişmeler bekliyor olacak. Kuracağınız samimi ilişkiler iş hayatında daha hızlı ilerlemenize yardımcı olabilecektir. İş görüşmelerine gitmek için olumlu bir zaman! İş ortamınızda kimsenin kalbini kırmamaya özen gösterin. Devamı…

Aslan: Yabancılar veya sizden uzakta kişilerle daha fazla iletişim ve ilişki içine girebilirsiniz. Eğer yalnızsanız sizden uzakta yaşayan biri ile flörtleşebilirsiniz. İlişkilerinizde sevgi yetmeyebilir, kendinizi yalnız hissedebilirsiniz. İlişkilerde beklenmedik ilişki problemleri ve stresler ortaya çıkabilir.



Aslan: Yabancılar veya sizden uzakta kişilerle daha fazla iletişim ve ilişki içine girebilirsiniz. Eğer yalnızsanız sizden uzakta yaşayan biri ile flörtleşebilirsiniz. İlişkilerinizde sevgi yetmeyebilir, kendinizi yalnız hissedebilirsiniz. İlişkilerde beklenmedik ilişki problemleri ve stresler ortaya çıkabilir. Devamı…

Başak: Başkalarına ait maddi kaynaklardan daha kolay yararlanabilecekken, ortaklaşa bir takım işleriniz var ise bu tarihe kadar gelirleriniz artabilir. Bu dönemde ne ilişkileriniz veya ortağınız yüzünden ailenizle aranızı açın ne de aileniz yüzünden ilişkilerde kendinizi kısıtlayacak ortamlar oluşturun. Devamı…

Terazi: İlişkilerde romantizm zamanı başlıyor! Tabi bunun yanı sıra minik kaprisler, kıskançlıklar da meydana gelebilir. Yalnız olanlar ciddi ilişkilere başlayabilirler, olası ortaklıklardaki veya ilişkilerindeki sorunların üstesinden rahatça gelebilirler. Bu dönem partner veya ortağınız biraz çocukça biraz bencilce davranabilir, onu biraz idare etmeniz gerekebilir. Devamı…

Akrep: İş hayatınızda, birlikte çalıştığınız kişilerle daha samimi, sıcak ilişkiler kurabileceksiniz. Özellikle sağlığınızla ilgili daha keyifli ve de güzel bir sürece giriş yapıyor olacaksınız. Maddi konularda kendinizi gereksiz yere dara sokmayın! Finansal anlamda size gelmesi gereken ödemelerde de gecikmeler meydana gelebilir. Devamı…

Yay: Bu hafta aşk dönemi sizler için başlamış olacak! Yalnız olanlar aşka kendilerini çok daha yakın hissedebilecekler. Kendinizi çekici kılmak için fiziksel görüntünüzde bazı değişiklikler yapabilirsiniz. Ailede bir kadının rahatsızlığı gündeme gelebilir. Doktora veya hastaneye gidilmesi gerekebilir. Devamı…

Yay: Bu hafta aşk dönemi sizler için başlamış olacak! Yalnız olanlar aşka kendilerini çok daha yakın hissedebilecekler. Kendinizi çekici kılmak için fiziksel görüntünüzde bazı değişiklikler yapabilirsiniz. Ailede bir kadının rahatsızlığı gündeme gelebilir.



Oğlak: Bu hafta deniz aşırı yolculuklar gündeme gelebilir. İşinizle ilgili bir seyahate çıkmanız gerekebilecek. Her ne şekilde olursa bu seyahat size yeni fırsat ve kapılar açabilir. İşinizle ilgili önemli bir eğitim de alabilirsiniz. Fakat bu gündemler öyle kolay olmayacaktır. Bazı engellerle karşılaşabilirsiniz. Devamı…

Kova: Türlü seyahatlere çıkabilir, yakın çevrenizle daha yakından ilgilenebilirsiniz. Size keyif verecek şeyleri daha çok okuyabilir, araştırabilirsiniz. Kendinizi sevgisiz, yalnız, depresif hissedebilirsiniz. İlişkiler arenasında kendinizi mutsuz ve başarısız hissedebilirsiniz. Devamı…

Balık: Gelirlerinizi arttırabileceğiniz fırsatlar ve haberlerle karşılaşabilecek, paranızı daha çok giyim, kuşam, kozmetik ürünlerine harcayabileceksiniz. Para ile ilgili güzel gelişmelerin olabileceği bir döneme giriyorsunuz. Özellikle dostlarınız veya arkadaşlarınız arasında problemler meydana gelebilir. Bazı arkadaşlarınızla aranız açılabilir. Devamı…