Büyük beden model Ashley Graham’ın pozuna beğeni yağdı

Dünyaca ünlü büyük beden modeli Ashley Graham'ın Şeyseller'den paylaştığı duş pozu rekor kırdı!



Dünyaca ünlü büyük beden model Ashley Graham, yeni yılı Afrika Seyşeller’de karşıladı. 28 yaşındaki Graham, seksi pozlarını sosyal medyada paylaşmaktan çekinmedi.

Geçtiğimiz günlerde Victoria’s Secret modelleriyle birlikte bir marka için kamera karşısına geçen ünlü modelin sosyal medyada yaklaşık 3 milyon takipçisi var.

Seyşeller’de tatil yapan Graham, üstsüz duş pozunu takipçileriyle paylaştı. Bu fotoğrafa 150 binden fazla beğeni geldi.



