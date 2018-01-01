Büyük ikramiye KKTC'de....

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Devlet Piyangosu: 1 milyon TL'yi kazanan numara: 119105,

Milli Piyangonun 61 milyonluk ikramiyesi 9794035 nolu çeyrek bilete çıktı. Biletlerden biri KKTCde satıldı.

Milli Piyango sonuçları büyük umutlarla beklendi. Milli Piyango’nun yılbaşı ikramiyesinde bu yıl büyük ikramiye 9794035 rakamlarının bulunduğu çeyrek bilete isabet etti. Sonuçların açıklanmasıyla sevinen 4 il oldu. Talihlilerin biletleri KKTC, Samsun, Antalya ve İstanbul’da satıldı.

61 MİLYON TL KAZANAN NUMARA: 9794035

10 MİLYON TL KAZANAN NUMARA: 0798081

10 milyon TL kazanan bilet çeyrek bilet oldu. Biletler, İstanbul, İstanbul, İzmir, Ankara’ya çıktı.

5 MİLYON TL KAZANAN NUMARA: 2551923

5 milyon TL kazanan bilet çeyrek bilet oldu. Biletler, İstanbul, İstanbul, İzmir, İstanbul’a çıktı.

2 MİLYON TL KAZANAN NUMARA: 9201621

1 MİLYON TL KAZANAN NUMARA: 8757022

500 BİN TL KAZANAN NUMARA: 4136086

AMORTİLER 4 VE 6 OLDU

Milli Piyango’nun yılbaşı ikramiyesinde bu yılki amorti numaraları 4 ve 6 oldu. Milli Piyangonun 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde 10 milyon liralık ikramiyeyi kazanan numara da belli oldu. Özel çekilişte 10 milyon liralık ikramiye “0798081” numaralı bilete isabet etti. Özel çekilişte 5 milyon liralık ikramiye ise “2551923” numaralı bilete isabet ederken, 2 milyon liralık ikramiyenin şanslı numaraları “9201621”, 1 milyon liralık ikramiyenin şanslı numaraları da “8757022” oldu