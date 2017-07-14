Büyükbaş destek ödemeleri ile narenciye tür değişimi ödemeleri yapıldı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, toplam 22 bin 995 adet sağmal inek sahibi 742 üreticiye ödenen 2 milyon 79 bin 360 TL, Kooperatif Merkez Bankası ve Ziraat Bankası’na yatırıldı.

2014-2015 Dönemi “Narenciye İyileştirme ve Geliştirme Projesi” çerçevesinde, narenciye sahalarında tür değiştirme ve gençleştirme budaması yapan 122 narenciye üreticisine ödenen 594 bin 604 TL’nin Kooperatif Merkez Bankası’na yatırıldığı belirtildi.