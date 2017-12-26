Büyükbaş Hayvan Düşük Zararı İçin 72 bin TL Ödendi

Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan yapılan açıklamaya göre, banka hesap numarası veren üreticilerin tazminatları hesaplarına yattı. Hesap numarası vermeyen üreticiler ise tazminat çeklerini kimlik kartlarını ibraz ederek Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan alabilecek.