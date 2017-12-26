Büyükbaş Hayvan Düşük Zararı İçin 72 bin TL Ödendi
Genel Tarım Sigortası Fonu “Hayvancılık Zorunlu Sigorta Tüzüğü” gereğince Kasım ayında büyükbaş hayvan düşük zararı olan 101 üreticiye 200 vaka için toplam 72 bin TL tazminat ödedi.
26/12/2017
Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan yapılan açıklamaya göre, banka hesap numarası veren üreticilerin tazminatları hesaplarına yattı. Hesap numarası vermeyen üreticiler ise tazminat çeklerini kimlik kartlarını ibraz ederek Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan alabilecek.