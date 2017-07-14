Büyükelçi'den şok açıklamalar

Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay’dan şok açıklamalar

Türkiye’deki 15 Temmuz Darbe Girişimi’nin yıldönümü dolayısı ile açıklama yapan Derya Kanbay “Bana sık sık soruluyor, Kıbrıs’ta da FETÖCÜLER var mı diye, yok desem hepiniz gülersiniz” dedi.

Kanbay, KKTC çeşitli kuruluşların içine yasadışı terör örgütü FETÖ’nün sızma emarelerinin olduğunu belirterek, KKTC’de bu hain şebekenin elemanları tespit edilmektedir dedi.

Kanbay, örgüt üyesi KKTC vatandaşı olanların yargılama işlemlerinin Kuzey Kıbrıs’ta yapılmasının sağlanacağını da vurguladı.

Din İşleri Dairesi Başkanı Talip Atalay’ın Türkiye’de FETÖ soruşturması kapsamında sorgulanmasını da değerlendiren Büyükelçi Derya Kanbay, gerekli açıklamayı Türkiye’deki savcının yapabileceğini bunu kendisinin yapmasının mümkün olmadığını söyledi