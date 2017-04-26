843 yılında kurulan ve dünyanın en eski yerleşim yerlerinden biri olan İskoçya; nehirleri, dağları, gölleri ve göz alıcı doğası ile masal diyarlarını andırıyor. İskoçya doğasında bulunan yeşil renk tonlara, yeryüzünde çok az yerde rastlanıyor. Neredeyse tüm ziyaretçilerin cennetten bir köşe olarak adlandırdıkları Büyüleyici Güzellik İskoç Adaları, her yıl on binlerce kişinin akınına uğruyor.

Doğa ile iç içe bir tatil ya da gezi yapmak isteyen kişilere hitap eden İskoç Adaları, yeşilin ve mavinin muhteşem tonlarını içinde barındırarak görenleri büyülüyor. Tarihi ve kültürel doğası ile yaşayan İskoçya'da mutlaka görülmesi gereken yerler arasında; Isle of Skye, Shetland, Orkney Adaları, Mull, Islay, Barra, Jura, Staffa, Berneray, Fair Isle, Eday, Westray, Stronsay, Egilsay ve Foula yer alıyor.

Yemyeşil doğası, yağmurlu iklimi, viskisi, gaydası ve kültürünü canlı tutan insanları ile hayran kalacağınız İskoçya, turistik açıdan gelişmiş ülkeler arasında bulunuyor. Nisan ve Eylül arasında ziyaret edebileceğiniz ülkede, bu dönemlerde gün ışığı daha fazla oluyor. Ayrıca yaz döneminde yapılan pek çok geleneksel festivale de katılarak İskoç kültürünü yakından tanıyabilirsiniz. Resmi dili İngilizce olan ülkede kolaylıkla iletişim kurabilirsiniz.

İSKOÇYA’DA GEZİLECEK YERLER:

Isle of Skye Adaları

Şüphesiz ki İskoçya'da gezilmesi gereken adalar arasında ilk sırada yer alan Isle of Skye, ülkenin batısında İç Hebridler takımadalarında yer alıyor. Ülkenin en büyük adası olan Isle of Skye, muazzam ve etkileyici bakir doğası, okyanusa açılan derin uçurumları ve sarp kayalıkları ile ziyaretçilere farklı duygular hissettiriyor. Cuillins Dağları, Killin Evleri, şelaleleri, şatoları, müzesi, tarihi köyü ve sanat kafesi ile kendine hayran bırakan adada, konaklama yapmak için butik otelleri tercih edebilirsiniz. Ayrıca adadan yaklaşık olarak 3 saatlik bir mesafede yer alan Fort William'ı da ziyaret edebilirsiniz.

Shetland Adaları

Yuvarlak Kaleleri ile ünlü olan Shetland Adaları, Orkney Adaları'nın ve İskoçya ana karasının kuzeydoğusunda yer alıyor. Köken olarak Viking geleneklerine dayanan adada, her yıl kış dönemlerinde pek çok festival düzenleniyor. Yağışlı havaları seviyorsanız dilerseniz Eylül ve Aralık ayları arasında adayı ziyaret ederek festivallere katılabilirsiniz.

Orkney Adaları

Shetland Adaları'na Yakın bir yerde bulunan Orkney Adaları; vahşi doğası ve tarihi zenginlikleri ile akıllarda kalan bir yer oluyor. Yunusları, deniz aslanlarını, arktik deniz kuşlarını ve kutup martılarını yakından görebileceğiniz adada pek çok muhteşem fotoğraf çekebilirsiniz. Ayrıca adada bulunan ve Avrupa'nın Taş Devri'ne ait olan Skara Braeise yerleşim yerini de mutlaka görmelisiniz.

Kaynak: Tatil Sepeti