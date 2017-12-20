Donanma pilotu: Deli değilim, UFO gördüm

18 yıldır donanma pilotu olan David Fravor, 2004 yılında görev başındayken, California kıyılarında tanımlayamadığı nesneler gördüğünü açıkladı.

TIME’da yer alan habere göre; Tik tak şekilli nesne gördüğünü belirten Fravor, 40 metre uzunluğunda kanatları olmadığını belirttiği nesnesin, suyun üzerinde hızlı bir şekilde hareket ettiğini vurguladı. Fravor; “Deli değilim, içkili değildim, o bölgede 18 yıldır uçuyorum ve bu daha önce gördüğüm hiçbir şeye benzemiyordu” dedi.

Pentagon’un UFO’ları anormal hava araçları kapsamına aldığı belirtiliyor. Bu kapsamda Gelişmiş Havacılık Tehdit Tanıma programının savunma bölümünün 600 milyar dolarlık bütçesinin 22 milyon doları, buraya aktarılıyor.