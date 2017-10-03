Caddemm’li olmak için inanılmaz fırsat

Kıbrıs’ın ilk özel caddesi konsepti ile Mağusa’ya yeni bir soluk getiren Caddem projesi için Akol Development, arkasına Türkiye İş Bankası’nı alarak inanılmaz uygun şartlarda herkesi Caddemm’de daire sahibi yapıyor.

10 Bin TL gibi son derece düşük bir peşinat ile daire sahibi olunabilecek yeni anlaşmada, AKOL Kalitesi ve İş Bankası güvencesi birleşmiş oldu.

Bu kampanya ile daire sahibi olanlar konut kredilerini Sterlin üzerinden değil, Türk Lirası üzerinde kullanma avantajına sahip olurken, aldıkları daire Sterlin bazında değer kazanırken, uzun vadeli kredilerini ise sabit Türk lirası taksitlerle ödemenin rahatlığını yaşayacaklar.

AKOL CEO’su Niyazi Şanal yaptığı açıklamada, Türkiye İş Bankası gibi bir dev ile işbirliği yapıyor olmanın gururunu taşıdıklarını, AKOL’un gurur ve Mağusa’nın prestij projesi Caddemm’e Türkiye İş Bankası’nın da inanması, Caddemm’li olacak olan yatırımcılar için önemli bir işaret olduğunu kaydetti.

“Caddemm’li olan kesinlikle kazanır. Ya Caddemm’desin ya değilsin” diye konuşan Şanal, Türk Lirası kazananların Türk Lirası olarak borçlanıp ev almaları, buna karşılık ise aldıkları dairenin Sterlin bazında değer kazanması ve sterlin olarak kiraya verme imkanına sahip olmaları inanılmaz bir avantaj olduğunu söyledi.

“Biz insanları sadece daire sahibi yapmayı hedeflemedik. Biz bir yaşam ve ticaret alanına kazançlı ortaklar yapıyoruz” diye konuşan Şanal, İş Bankası ile yaptıkları Na-Tamam Konut Kredisi anlaşması ile Caddemm’de daire sahibi olanların çok düşük peşinat ve taksitlerle, çok karlı bir yatırım yapmaları daha da kolaylaştığını söyledi.

Caddem Mağusa’nın tam merkezinde bölgede faaliyet gösteren üniversitelere yürüme mesafesinde, içerisinde mağaza ve alışveriş ile sosyalleşme alanlarının bulunduğu çok katlı bir konut ve ticari komplekstir.

Muadillerinin çok üstünde genişlikte 1+1, 2+1 ve 3+1 daire seçenekleri, AKOL’un artık marka haline gelmiş yüksek inşaat kalitesi ile Caddemm, 1 yılda tamamlanıp anahtar ve tapu teslimine geçileceği kaydediliyor.