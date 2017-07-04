Çağatay Ulusoy'un yeni rolü belli oldu

Çağatay Ulusoy, bu kez farklı bir rolle sevenleriyle buluşacak. Dünyaya ‘Deliormanlı Türk güreşçisi' olarak nam salan Koca Yusuf'un hayatını anlatan filmde, Koca Yusuf'a Çağatay Ulusoy can verecek.

Yakışıklı oyuncunun, 144 kiloluk Koca Yusuf'a benzeyebilmek için özel bir diyet ve spor planı uyguladığı da gelen bilgiler arasında.

KOCA YUSUF KİMDİR?

1856-1898 yılları arasında yaşayan, “Deliormanlı Türk güreşçisi” olarak tanınan Koca Yusuf, 144 kiloluk gövdesi, güreş becerisi, gücü ve sporcu ahlakıyla ünlüydü. 1897’de Avrupa’ya gitti, Paris’te minder güreşinin kurallarını öğrendi. Döneminin önemli sporcuları Olsen, Pons, Fournier ve Sebes gibi isimleri yendi. Avrupa’da büyük ün kazanınca Amerika’dan davet aldı. Orada da yaptığı bütün güreşleri kazandı. Türkiye’ye dönmek üzere 21 Mayıs 1898’de transatlantikle yola çıkan Koca Yusuf, bindiği geminin şileple çarpışıp batması sonucu boğularak öldü.

Bunun yanı sıra Koca Yusuf’un Bulgaristan’ın Deliorman bölgesindeki Şumnu iline bağlı Şeytancık (Hitrino) beldesinde heykeli bulunmaktadır.

