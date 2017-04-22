Çağdaş Müzik Derneği Sanat Merkezi Açıldı

Çağdaş Müzik Derneği’nin “sanat merkezi” olarak inşa ettirdiği yeni binası, dün düzenlenen törenle hizmete girdi.

Lefkoşa’da Küçük Kaymaklı bölgesinde Küçük Kaymaklı Camii karşısında Hürrem Ağa Sokak’ta Vakıflar İdaresi’nden kiralanan arazide inşa edilen merkezin açılışını Vakıflar İdaresi Genel Müdür Prof. Dr. İbrahim Fadıl Benter, Gençlik Dairesi Müdürü Gencay Eroğlu, Cemal Bulutoğluları ve Çağdaş Müzik Derneği Başkanı ve Şefi Ersin Tünay yaptı.

Dernekten verilen bilgiye göre, açılış törenindeki konuşmalarda derneğin şimdiye kadarki başarılı çalışmalarına değinilerek başarılarının devamı dilendi.

Törende, Çağdaş Müzik Derneği Sanat Merkezi’nin yapımına katkıda bulunanlara teşekkür plaketleri takdim edildi.

Açılış töreninde dernek korosu tarafından bir de mini konser verildi.

Çağdaş Müzik Derneği Başkanı ve Şefi Ersin Tünay başkanlığında 13 Haziran 2013’te kurulan ve bugüne dek sosyal sorumluluk çerçevesinde birçok yardım konserleri veren derneğin yeni merkezinde, dans, müzik, şiir, el işi gibi faaliyetlere de yer verilecek ve bu gibi alanlarda çalışma yapan kurum, kuruluş ve kişiler de binayı kullanabilecek.

120 metrekarelik binanın engellilerin erişimine de uygun şekilde inşa edildiği belirtildi.