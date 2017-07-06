Cage Club’da yıldızlar geçidi sürüyor

Her hafta yıldız bir ismi sahnesinde ağırlayan Cage Club Wonderland, Dünya'nın en iyilerinin belirlendiği DJ Mag 2016'da 78'inci sırada bulunan Tujamo'yu hayranları ile buluşturdu.

Konukların yoğun ilgi gösterdiği gecede Tujamo çaldığı bir birinden özel setlerle eğlencenin doruğa ulaşmasına neden oldu.

Cage Club Resident DJ'leri Barış Pulat ile Umut Özsoy'un yanı sıra genç yetenek Emre Üstünkaya'nın çaldığı setler de geceye renk kattı.

Sak Noel, Wonderland sahnesinde olacak

Müzik dünyasına "Loca People" ve "Paso" parçaları ile giren Sak Noel, yarın (7 Temmuz Cuma) akşam Cage Club Wonderland sahnesinde olacak.

Son yıllara dünyaca ünlü yıldız Sean Paul ile yaptığı "Trumpets" şarkısı ile damga vuran Sak Noel, bir birinden özel setlerle konuklarına unutulmaz bir akşam yaşatacak