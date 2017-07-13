Cage Club'ta dev festival
13/07/2017
Cratos Premium Otel bünyesinde hizmet veren Cage Club, Mentos Virgin Island Fest 2017'ye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Dünyaca ünlü bir çok ismin yanı sıra ülkemizin önde gelen DJ'lerinin kabin başına geçeceği organizasyon 14-15-16 Temmuz 2017 tarihlerinde yapılacak.
Açılış Timmy Trumpet'ten
Müzik tarzıyla dünya müzik trendini değiştiren dünyanın peşinden koştuğu isim Timmy Trumpet, 14 Temmuz Cuma akşamı kabin başında olacak. Ayni gece Barış Pulat, Umut Özsoy ve Bill Dalton da kabin başında geçerek setleriyle geceye renk katacak.
Eğlencenin ritmini Daniel Wanrooy belirleyecek
Hollandalı başarılı Dj & Prodüktör Daniel Wanrooy ise festivalin ikinci gecesi (15 Temmuz Cumartesi) kabin başına geçerek gecenin enerjisini yükseltecek. Festival kapsamında Barış Pulat, Umut Özsoy ve Emre Üstünkaya da performans sergileyecek.
Kapanış Cosmic Gate-Emma Hewit'ten
Dünyanın farklı farklı ülkelerinde bir çok festivalde sahne alan ve büyük beğeni toplayan Cosmic Gate ile Emma Hewit, 16 Temmuz Pazar akşamı Cage Wonderland sahnesinde buluşuyor. Bu ikili öncesinde DeeWhy ve Goblin performans sergileyecek.
14 ve 15 Temmuz tarihlerindeki etkinliklerde kapı açılışı saat 23.00, 16 Temmuz Pazar günü ise kapı açılışı 20.00 olarak açıklandı. Rezervasyonlar ile ilgili detaylı bilgiyi 0533 820 7777-0533 824 5555 numaralı telefonları arayarak alabilirsiniz.
Line Up
14 Temmuz Cuma:
Saat 23.00 Bill Dalton
Saat 00.30 Barış Pulat
Saat 01.30 Timmy Trumpet
Saat 03.00 Umut Özsoy
15 Temmuz Cumartesi:
Saat 23.00 Emre Üstünkaya
Saat 00.30 Barış Pulat
Saat 01.30 Umut Özsoy
Saat 02.15 Daniel Wanrooy
16 Temmuz Pazar:
Saat 20.00 DeeWhy
Saat 21.00 Goblin
Saat 22.30 Emma Hewit
Saat 23.00 Cosmic Gate