Cage Club'ta dev festival

Cratos Premium Otel bünyesinde hizmet veren Cage Club, Mentos Virgin Island Fest 2017'ye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Dünyaca ünlü bir çok ismin yanı sıra ülkemizin önde gelen DJ'lerinin kabin başına geçeceği organizasyon 14-15-16 Temmuz 2017 tarihlerinde yapılacak.

Açılış Timmy Trumpet'ten

Müzik tarzıyla dünya müzik trendini değiştiren dünyanın peşinden koştuğu isim Timmy Trumpet, 14 Temmuz Cuma akşamı kabin başında olacak. Ayni gece Barış Pulat, Umut Özsoy ve Bill Dalton da kabin başında geçerek setleriyle geceye renk katacak.

Eğlencenin ritmini Daniel Wanrooy belirleyecek

Hollandalı başarılı Dj & Prodüktör Daniel Wanrooy ise festivalin ikinci gecesi (15 Temmuz Cumartesi) kabin başına geçerek gecenin enerjisini yükseltecek. Festival kapsamında Barış Pulat, Umut Özsoy ve Emre Üstünkaya da performans sergileyecek.

Kapanış Cosmic Gate-Emma Hewit'ten

Dünyanın farklı farklı ülkelerinde bir çok festivalde sahne alan ve büyük beğeni toplayan Cosmic Gate ile Emma Hewit, 16 Temmuz Pazar akşamı Cage Wonderland sahnesinde buluşuyor. Bu ikili öncesinde DeeWhy ve Goblin performans sergileyecek.

14 ve 15 Temmuz tarihlerindeki etkinliklerde kapı açılışı saat 23.00, 16 Temmuz Pazar günü ise kapı açılışı 20.00 olarak açıklandı. Rezervasyonlar ile ilgili detaylı bilgiyi 0533 820 7777-0533 824 5555 numaralı telefonları arayarak alabilirsiniz.

Line Up

14 Temmuz Cuma:

Saat 23.00 Bill Dalton

Saat 00.30 Barış Pulat

Saat 01.30 Timmy Trumpet

Saat 03.00 Umut Özsoy

15 Temmuz Cumartesi:

Saat 23.00 Emre Üstünkaya

Saat 00.30 Barış Pulat

Saat 01.30 Umut Özsoy

Saat 02.15 Daniel Wanrooy

16 Temmuz Pazar:

Saat 20.00 DeeWhy

Saat 21.00 Goblin

Saat 22.30 Emma Hewit

Saat 23.00 Cosmic Gate