Çağla Şıkel’den ‘Alişan’ı erkek olarak görmüyorum’ açıklaması



Çağla Şıkel, geride bıraktığımız gün podyuma çıktığı bir Dilek Hanif defilesi sonrası açıklamalarda bulundu.

Eski eşi Emre Altuğ’un aşk hayatıyla ilgili sorularla karşılaşan Şıkel, Altuğ’un Buse Narcı’yla birlikte olup olmadığına dair soruları, ‘Bunlar beni ilgilendirmez siz bunları Emre’ye soracaksınız’ şeklinde bir yanıtla savuşturdu. Muhabirler, Çağla Şıkel’in yıllar önce sunuculuğunu yaptığı programa katılan Buse Narcı’ya yaptığı Barbie bebek benzetmesini sorunca, ‘Ben sözlerimin arkasındayım eğer Emre’yle birlikte olsaydı yine aynı şeyleri söylerdim’ dedi.

ALİŞAN AÇIKLAMASI ÇOK KONUŞULUR

Soruları içtenlikle yanıtlayan Şıkel’e program partneri Alişan’ın ‘Çağla ile biz asker arkadaşı gibiyiz’ yanıtı hatırlatıldı. Şıkel ise Alişan’ın bu açıklamasına magazin gündeminde uzun süre konuşulmaya aday olacak, ‘Ben de onu erkek olarak görmüyorum’ açıklamasını yaptı. Şıkel’e neden böylesine sert bir tepki verildiği sorulunca güzel isim, ‘Aramızda bir şey olamayacağına dair en net açıklama bu olabilir sanırım’ demekle yetindi.