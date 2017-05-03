Çağla Şıkel’den tarihi itiraf: Boşanmak istemezdim

Emre Altuğ'dan boşanan Çağla Şıkel'den tarihi itiraf geldi. "Asla ve asla boşanmak istemezdim" diyen Şıkel'in itirafı çok konuşulacak gibi... İşte Çağla Şıkel'in samimi açıklamaları...

Star TV’de Hülya Avşar’ın sunduğu ‘Bir Hülya Avşar Sohbeti’ programının bu haftaki konuğu, 38 yaşındaki model ve sunucu Çağla Şıkel oldu. Çağla Şıkel, ‘Bir Hülya Avşar Sohbeti’nde samimi itiraflarda bulundu.

5 Mayıs Cuma günü ekranlara gelecek programda, 2015 yılında Emre Altuğ’dan boşanan ünlü model ve sunucunun, “Asla ve asla boşanmak istemezdim” sözleri dikkat çekti. Hülya Avşar’ın “Nasıl bir erkek istersin?” sorusunu yanıtlayan Çağla Şıkel, hayatı hakkında merak edilenleri de anlattı.