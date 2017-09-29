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Çağla Şıkel'e muhasebeci şoku!

Çağla Şıkel’i eski muhasebecisinin dolandırdığı iddia edild

29/09/2017

Çağla Şıkel'e muhasebeci şoku!
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HT Magazin'den Serkan Öztürk'ün haberine göre adına sahte faturalar kesilen ünlü sunucu, durumu vergi cezasının gelmesiyle öğrendi.

Vergisini düzenli ödemesine rağmen anaparası ve faiziyle 1 milyon liraya yakın borcun çıktığını öğrenen Şıkel, o dönem çalıştığı muhasebecisinin peşine düştü, ancak ulaşamadı.

Muhasebecinin yurtdışına kaçtığını öğrenen Şıkel, avukatına talimat verip hakkını hukuki yollardan aramak için girişim başlattı.

Ünlü mankenin menajeri ve ablası Berna Şıkel, adliyeye intikal eden konuyla ilgili bilgi veremeyeceklerini söyledi.

Çağla Şıkele muhasebeci şoku
Çağla Şıkel - Berna Şıkel



TAGS: çağla şıkel, vergi borcu, muhasebeci
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