Çağla’dan eski eşe; ‘En doğru tercihimsin’

Çağla Şıkel, 'Çağla' isimli Youtube Kanalı açılışını gerçekleştirdi.

Zorlu Eataly’de gerçekleştirilen tanıtıma sanat ve cemiyet dünyasından tanınmış Ayşe Kucuroğlu, Bengü, Alişan, Ahu Yağtu gibi isimler katıldı. Gecede Emre Altuğ ve çocukları Kuzey ve Uzay da Çağla Şıkel'i yalnız bırakmadı. Çağla Şıkel'in birebir kendi evinden samimi anlar içeren videolardaki eğlenceli ve öğretici sahneler davetlilerden büyük beğeni topladı.

‘EN BASKIN DUYGUM ANNELİK’

Partide tek tek tüm davetlilerle ilgilenen Çağla Şıkel, “Size artık kendi ekranımdan, Youtube kanalımdan sesleneceğim. Biliyorsunuz hayatta birçok farklı rolüm var. Uzun yıllardır modellik yapıyorum, ailesine düşkün bir evlat, ablasına hayran bir kardeşim. Ama en baskın duygum annelik sanırım. İşte bu farklı rollerimden edindiklerimi, öğrendiklerimi ve merak ettiklerinizi sizlerle kanalımda paylaşacağım. Kuzey ve Uzay ile oynadığımız ve hatta kendi icadımız olan oyunlar, güzellik sırları, makyaj teknikleri, cilt bakımı, formda ve sağlıklı bir hayat için gerekenler, moda, sahne arkası sürprizler, sohbetler ve daha neler neler… Hayattaki en güzel şey, paylaşmak. Tıpkı sevgi gibi, her şey paylaştıkça büyüyor.

Kanalıma abone olun, birleşelim, büyüyelim!” dedi. Eski eşi Emre Altuğ’a “Hayattaki tercihlerim çok iyi oldu. En doğru tercihimsin sen benim, beni hiç yalnız bırakmadığın için teşekkür ederim” diyerek övgüler yağdırdı. Şikel, “Çok duygusal konuştum. Gözlerim doldu” diyerek sahnedeki konuşmasını noktaladı.

‘ONA RAKİP OLACAĞIM’

Eski eşine destek olmak için davete katılan Emre Altuğ gazetecilerin sorularını yanıtladı. Altuğ, “Bana ihtiyacı olacağını zannetmiyorum ama buraya gelerek ona destek olduğumu düşünüyorum” dedi. Ben de ona rakip olarak bir Youtube kanalı açacağım diyerek espri yaptı. Röportaja dahil olan Çağla Şikel ise Emre Altuğ’un kanal açacağını duyunca “Bak ya rakip mi olacaksın bana” diyerek eski eşine takıldı.