Cairns ve Aborjinler | Halil Paşa yazdı

Cairns tropik bir iklime sahiptir. En çok Dünya Mirasları Listesinde yer alan Mercan resifleri ve Yağmur Ormanları ile ünlüdür. Bunların yanı sıra, Tay’dan Çin’e, Türk’ten Yunan’a, İtalyan’dan Japon’a daha pek çok çeşit dünya mutfaklarının yer aldığı bu şehir, sanırım Avustralyalıların tatillerini geçirmek için en yoğun ziyaret ettikleri yerdir.

Cairns’de, Figen’le ilk kez gördüğümüz ve yüzerek izleme şansına sahip olduğumuz mercan resiflerinin ve rengarenk balıkların hikayesini yakın zaman sonra fırsat bulup yazmayı ve fotoğrafları da aktarmayı çok isterim.

Ama Cairns’de benim yine de en çok ilgimi çeken ormanları, kıyıları, akarsuları ve coğrafyası oldu. Ve elbette bu doğanın asıl yerlileri Aborjinler...



Aborjinler Avustralya’ya binlerce yıl önce Güney Asya’dan gelmişler. Ve binlerce yıl avcılık ve toplayıcılık ile yaşamlarını sürdürdükleri için de, yerleşik hayata geçemeyip daha çok göçebe topluluklar olarak dağılmışlar koca kıtaya.

“Beyaz adam”ların kıtayı fethiyle başlayan barbarlık ve vahşetten kurtulabilenlerin torunları bugün pek çok şehirde, eski koloniclerin kurduğu modern kapitalist yaşama alışamadıkları için pek çok şehirde anlık gözlemlerimden aktarmaya çalıştığım “uyumsuzluk” sürecini yaşıyorlar.



İşte Adelaide ve Darwin şehir merkezlerinde, parkın yeşil çimleri üzerinde topluca oturup içip kafayı buluyor, yatıp uyuyorlar. Sydney’deki mahalleleri ne yazık ki, kentin de en güvensiz, en kirli ve de bu nedenlerden dolayı dışlanan banliyöleri…

Elbette modern şehir yaşamına alışkın kentli insanı, ormanlarda, kırsal ve dağlık bölgelerde avcılık ve toplayıcılık ile yaşayan Aborjin kabilelerinin arasına atmış olsaydınız, sanırım hal-i harapları Aborjinlilerden beş beter olurdu ya...

Peki Cairns’de durum ne?

BRİGİTTE: BİR ABORJİNLİ İRLANDALI.

Benim bir günlük hikayem şöyle geçti…

Sabahın erken saatinde beklediğimiz otelin önünde, nihayet beklediğimiz minibüs durdu. Şoför mahallinden inen ve çok iyi bir İngilizce aksanıyla konuşan, güleç yüzlü, koyu tenli genç bir kadın indi. Elindeki kağıda bakıp, zor da olsa Halil ve Figen’i telaffuz etmeye çalıştı…

“Tamam aradıkların biziz” deyiverdik.

Avustralya’da “Guyu”, Cairns şehrinin kuzeyinde, denizi kıyısındaki Aborjin toprağı. Yamatji ise bu topraktaki Aborjin kabilesinin kullandığı dil…

Az önce minibüs şoförü olarak tanıştığımız genç kadın, aynı zamanda bugün bizim tur rehberliğimiz de yapacak Guyu Yamatji'li Brigitte. Baba tarafı İrlanda, anne Aborjin. Bu nedenle bir miktar melezleşerek koyu bir çukulata rengini almış. “Annem de babam da öğretmen” dyor Brigitte. İki çocuğu olduğunu ve eşinin de Aborjinli olduğunu söylüyor.

Avustralyada Cooya Beach olarak geçen, Aborjinlilerin de Guya ya da Kuya Beach diye adlandırdıkları altın sarısı kumlarla kaplı uçsuz bucaksız bir kumsala varıyoruz.



ABORJİN YAŞAMININ UCUNDAN TUTMAK

Bize bugün bir Aborjinlinin nasıl beslendiğini anlatacak olan ve kendisi de Aborjinli olan Brendan karşılıyor bizi. Atletik yapılı Brendan kumların üzerine sapladığı ucunda sivri metal bulunan bambulardan almamızı söylüyor. Brigitte de elinde lengerle bize eşlik ediyor. Gece boyunca çok yağmur yağdığı için akan nehir ve dereler sahili çamura bulamış. Brendan bulanık suda balık avlamanın çok zor olduğunu söylüyor.

Elimizde sivri metal üçlü bambular yarım saat kadar balık avlamak için sığ sularda gezinip duruyoruz.. Sonuçta biz tek bir balık avlayamazken, Brendan da ancak irice bir yengeç ile sırtı zımpara gibi kertikli ancak eti bembeyaz küçük bir balık avlayabiliyor.



Branden bir Aborjinli için işin avlanma yanı kötü gittiğinde, toplayıcılığa bakmak gerektiğini söylüyor. Doğruca bir örümcek ağı gibi dışarıya fırlamış ve tuzlu sularda yaşamaya alışmış Mangroves ağaçlarının köklerine yöneliyor. Köklerin üzerine yapışmış ve ağzı sıkı sıkıya kapalı midyeler ile deniz garavollilerini toplamımızı söylüyor. Midyelerin kaynatılınca ağzının kolayca açıldığını, garavollilerin de yeşil değil de sarı renklilerinin yenebildiğini belirtiyor. Bu arada Brendan, “Sasperella” isimli ağacın yapraklarını su ile ovuşturdu. Sonra çıkan özü cildine sürdü. Parlak tutarmış. Bir başka ağacın çiçek tomurcuğunu aldı ve baş ile işaret parmağı arasında ezerek gözlerine birkaçar damla sıktı. Berrak görürmüş bunu yapan insan. Denedim. Sanki de daha parlak gördüm ya da bana öyle gelmişti…

Bir başka ağacı daha işaret etti ve “bunun da çiçeğini gözüne sıkarsanız bir daha görmezsiniz” diye ikaz etti.

Üç beş midye ve birkaç avuç garavolli toplayıp, hep birlikte Branden’ın deniz kenarındaki evine yürüyoruz. Yaprakları evinin tellerine sarılmış “Pashing Fruit” meyvelerinden ağırlıyor bize.

Sonra sıra, Branden’ın avlayıp, bizimle birlikte topladıklarını pişirmeye geliyor.

Tabii modern yaşamın tencere tavası, yağı ve gaz ocağı devreye giriyor burada. Branden yengeci parçalarına ayırarak kızgın yağa atıyor, arkasından da garavollileri. Balığın sırtındaki zımpara gibi derisini ayırıp alttaki beyaz etini sıyırıyor. Sonra da eti minik parçalara ayırıyor. Una ve süte bulayarak kızgın yağa atıyor.

Yanında beyaz Aborjin ekmeği. Bu ekmek bildiğimiz beyaz ekmeğe benziyor olsa da çok lezzetli.

Branden baktı ki doymadık. “Şimdi size bir de sürprizim var” diyerek soslanmış ve kuşbaşı olarak dilimlenmiş bir çanak et çıkarıyor. Bunların da bir avuç alıp kızgın yağda kavuruyor. O kadar lezzetli ki tadı damağımızda kalıyor. Ancak bu bir yeşil kaplumbağanın etiymiş. Akdenizde olduğu gibi Avustralya’da da korumaya alınmış olmaları gerektiğini söyleyince, Aborjin geleneğinde yeşil kaplumbağanın etinin hastalara şifa verdiğini ve bu nedenle de yönetimin Aborjinlere göz yumduğunu söylese de, bana çok da inandırıcı gelmiyor…

Brendan, minik ama şeker gibi tatlı muz, mango ve hayatımda ilk defa yediğim ve pek çok Avustralyalının da pek sık rastlamadığı için bilmediği bir meyve ikram ediyor.



Rolinho…

Dış kabuğu yeşil-morumsu ve kat-kat, iri balık pulu gibi… İçerisindeki meyve kısmı beyaz muhallebi kıvamında… Kaşıkla yeniyor. Tatlı ve mangodan daha lezzetli diyebilirim.

İşte sabah kahvaltımızı o gün böyle yapıyoruz.

Sonra Branden’ın kardeşi geliyor eve. Önümüze bir Aborjin haritası açıyor ve Avustralyanın hangi bölgelerine dağıldıklarını gösteriyor. Bir de duvarda 2017 takvimi asılı. Aile takvimlerini bastırmışlar. Dede ve nene, anne ve baba, çocuklar ve çocuklarının eşleriyle torunların fotoğrafları her bir aya sıralanmış. Her ayın hangi gününde kimin doğum günü varsa onların da takvimin o ayındaki gününün üzerine fotoğrafları resmedilmiş. Doğrusu böyle bir takvim örneğini de ilk defa gördüm.

MOSSMAN GORGE BOTANİK PARKINDA

Branden’a veda edip, Brigittein rehberliğinde “Mossman Gorge” kasabasına doğru yol alıyoruz. Tarlalarda uçsuz bucaksız şeker kamışı plantasyonları. Derken Aborjinlilerin yoğun yaşadığı arkasını yağmur ormanlarına dayamış Mossman Gorge görünüyor.

Doğruca Dünya Mirasları Listesindeki yağmur ormanlarının da yer aldığı Mossman Gorge Botanik Parkının kapısından içeriye giriyoruz. Botanik Parkı çalışanları, mutfaktan, kahve dükkanına, hediyelik eşya mağazasından otobüs şoförüne, rehberden işçisine…

Tümü de Aborjinli.

Burada öğle yemeği olarak servis edilen Barramundi balığının tadı ise nefisti.

Vejeteryanlar içinse, “Mango Salatası” hazırlanmıştı. Hatırladığım kadarıyla; avokado, mango, macedonian nut, ince doğranmış salatalık, domates, marul ve kolyandrodan oluşuyordu…

SMOKE DANCİNG YA DA DUMAN DANSI

Önce bir Aborjinli misafirini nasıl karşılar?

Sağlığa yarayan bitkileri sergiler. Değiş tokuş için öneride bulunur. Bir de ateş ve duman ile “Smoke Dancing” yapmayı ihmal etmez. Bütün bunları genç bir Aborjin erkeğinden görüp birlikte “duman dansı” ederek öğreniyoruz.

ŞEHİRDEN UZAKTA YAĞMUR ORMANLARININ ORTASINDA OLMAK…

Draintree Ormanının içlerine doğru bir otobüsle on dakika kadar ilerleyip bir küçük meydanda iniyoruz. Yüzyıllık ulu ağaçlar gökyüzünü kapatmış. Kimi ağaçların gövdelerinde asalak başka bitkiler yeşermiş. Bu bitkiler de ya kuşlara, ya börtü böceğe yuva olmuş.

Ormanda ahşap yürüyüş yollarından ilerliyoruz. Altından köpürerek akan sulardan, sallanan köprülerden geçerken, avucumun içi büyüklüğünde kelebeklerle tanışıyorum. Brigitte; Black Plamiye’nin yalnıca Mossman Gorge Botanik Parkında olduğunu söyleyip, dalları kalın yaprakları iri ama palmiyeye de benzemeyen bir ağacı işaret ediyor…

Bu arada Botanik Parkı girişine asılan tabeladaki “bugün yüzmek tehlikelidir” yazısına pek aldıran yok gibi. Ormandaki akarsuda epeyce ziyaretçi suya atlamış yüzüyor.

Sırtımdaki T-Shirt’ü çıkarıp atlıyorum köpürerek akan suların kenardaki kuru yaprak rengine çalan birikintisine. Su soğuk. Önce donuyor gibi olup birkaç çırpınma hareketinden sonra alışıyor gibi oluyorum. Çağlayarak akan soğuk sularda, yemyeşil bir ormanın ortasında, diyeceğim şu ki, şehrin keşmekeşinin çok uzağındayım…

TİMSAHLARA TERK EDİLEN PLAJ

Brigitte, bir gün boyunca gezdiğimiz ve şimdiye kadar en iyi tanıdığımız Aborjinli…

Dönüş yolunda birkaç kez arabayı kenara çekerek bir şeyler daha eksik kalmasın istedi.

Bir keresinde Wangetti Plajına tepeden bakan bir noktada durdu. Aşağımızda kilometrelerce uzayıp giden, altın sarısı kumlarla bir plajdı bu. Ancak plajda tek bir insan yoktu. Brigitte nedeninin, plaja dökülen Hartleys River’ine dayandığını söyledi. Meğerse timsahlar nehrin denize dökülen bu ağzından plajda dolaşan birkaç insanı yemişler. Deniz sahili, aniden derinleştiği için timsahlar saklanıp ani bir çıkışla insan ya da başka bir canlı. Avlamaları kolay oluyormuş.

Yönetim karar alıp, doğayı korumak adına plajı timsahlara terk etmiş.

WALLABY

Wallabia (Avustralyada Wallaby olarak anılır-hp) kanguru’nun bir çeşidi. Daha çok Cairns ve civarındaki bataklık alanları severler. Biraz daha küçüktürler. Dönüş yolunda şehre epey yaklaştığımızda yüzlerce ve gri renkte Wallabia sürüsünü gören Brigitte, aniden minibüsü kenara çekiyor. Yüzlerce kanguru, atların otladığı çiftliğe adeta baskın yapmışlar.

Biz fotoğraflarını çekerken kangurular da bizi seyrediyorlar…

Çok yazdım artık bir nokta koyalım.

Çünkü yeni yolculuk var başka bir ülkeye. Yeni Zelanda’ya. Dünyanın yaşam kalitesi en üst düzeydeki üç-beş şehrinden biri olan Auckland’a