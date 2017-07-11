Çakıcı: Basın iş yasası uygulanmalı

Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP) Yeni Güçler Başkanı Mehmet Çakıcı, “11 Temmuz Basın Günü” dolayısıyla yayımladığı mesajda, hükümete, basını haksız rekabet ortamından kurtaracak önlemleri alması ve Basın İş Yasası’nı hayata geçirmesi çağrısında bulundu.

Yurt dışından gelen basın ve yayınlar nedeniyle “haksız rekabet koşulları altında çalışan” Kıbrıs Türk basını ve basın kuruluşu sahiplerinin ciddi sıkıntılar içinde olduğunu belirten Çakıcı, “Basın İş Yasası”nın hükümetler tarafından takibinin yapılıp hayata geçirilmemiş olması nedeniyle basın çalışanlarının zorluklar içinde görev yaptığını kaydetti.

Çakıcı açıklamasında, “Basın, çağdaş demokrasilerde yasama, yürütme ve yargıdan sonra devleti oluşturan dördüncü güçtür. Çağdaş sosyal demokrasiye ulaşmanın yolu, basının özgür ve güçlü olmasını sağlamaktan geçer. Hükümete çağrımız; Kıbrıs Türk basınını yurt dışından gelen basın ve yayınlar yüzünden oluşan haksız rekabet ortamından kurtaracak önlemleri alması ve Basın İş Yasası’nı hayata geçirerek basın çalışanlarının güvenceli ortamda çalışmasını sağlaması yönündedir” ifadelerini kullandı.

Tüm basın mensuplarının 11 Temmuz Basın Günü’nü kutlayan Çakıcı, daha özgür çalışma ortamı için dayanışma belirterek, bu alanda emeği geçen ve hayatta olmayan basın mensuplarını da yâd etti.