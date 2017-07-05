Çakıcı: BM Genel Sekreteri’nden daha fazlasını istemek yanlış

TKP Yeni Güçler Genel Başkan Mehmet Çakıcı Crans Montana’ da devam eden Kıbrıs Konferansında sürecin olumlu işlemediğine işaret ederek, gelişmelerin endişe verici olduğunu vurguladı.

Çakıcı bugün yaptığı yazılı açıklamada, karşılıklı al-ver yaparak, Kıbrıs Sorunu’nu daha önce onlarca kez tarafların açıkladığı gibi “ Kıbrıslı Siyasi” bir çözüme ulaşmaları için iki lidere de çağrıda bulunuldu.

Mehmet Çakıcı, Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı ile Kıbrıslı Rum Lider Nikos Anastasiadis, “Kıbrıslı Çözüm” vaadiyle iş başına geldiklerini hatırlattı.

Çakıcı, özü itibarıyla Kıbrıs halkların federal bir çatı altında barış içinde yaşam arayışı olması gereken müzakerelerin, bugünkü haliyle garantör ülkelerle Türkiye, Yunanistan, İngiltere ile Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri’nin Kıbrıs ve Doğu Akdeniz’deki çıkar pazarlığına dönüşmekte olduğunu vurguladı.

Bugünkü haliyle süren görüşmelerin endişe konusu olduğunu ısrarla yineleyen Mehmet Çakıcı, “ Dış baskılarla varılacak bir anlaşmanın Kıbrıs sorununa çözüm getiremeyeceği, geçmiş deneyimlerle bilinmektedir” dedi.

Mehmet Çakıcı açıklamasında şunları da kaydetti:

“Müzakerelerin yurt dışına taşınma nedeni, al-ver diye isimlendirilen sürecin kapalı ve özel bir ortamda yapılabilmesiydi. Crans Montana zirvesinden beklenen de buydu. Beklenti, sorunun asıl tarafları olan Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum liderlerinin karşılıklı adımlar atarak anlaşmaya varması, garantör ülkelerin de buna yardımcı olup varılacak anlaşmayı desteklemesiydi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğinin görevi müzakere sürecini gözetme ve desteklemekle sınırlıdır. Bu bağlamda, BM Genel Sekreteri’nden daha fazlasını isteme girişimi, sürece baskı talebi anlamındadır ve yanlıştır.

Gelişmeler gösteriyor ki, Kıbrıslı taraflar çözüm hedefini zorlamak yerine, aynı noktada durup kendini tekrarlamanın ötesine geçememektedir.”