Çakıcı: Facebook madde kullanımının yerine geçiyor

Yapılan araştırmaya göre son günlerde yaygın olan Facebook alışkanlığı tıpkı madde bağımlılığı gibi depresyon ve psikolojik travma ile ilişkili bulundu

YDÜ Psikoloji Bölümü ve Lefkoşa Psikiyatri Merkezi’nin KKTC’de yaşayan 18-65 yaş arası bireylerden toplanan verilere göre Facebook kullanım yaygınlığını yüzde 95 olarak tespit etti.

Psikiyatrist Prof Dr. Mehmet Çakıcı, Facebook bağımlılığının ruhsal hastalık olarak literatüre geçtiğini belirterek “Çok ciddi meselelerle travma geçiren kişiler Facebook’u kendilerini tedavi etme amaçlı kullanıyor, aslında bir nevi uyuşturucu bağımlılığına benziyor. Facebook madde kullanımının yerine geçiyor” diye konuştu.

Kaynak: Yeni Bakış