Çakıcı: Hakkı yenenin yanındayız!

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler ( TKP Yeni Güçler ) ile Birleşik Kıbrıs Partisi’nin oluşturduğu Değişim ve Kurtuluş İttifakı Milletvekili adayları dün Lefkoşa’da bulunan TKP Yeni Güçler Genel Merkezinden başlayarak Dereboyu caddesinde yürüyüş düzenledi. Yürüyüşte bölge esnafına ve seçmene, parti seçim manifestosu ve adayların tanıtıldığı broşürler dağıtıldı.

Oldukça coşkulu bir kalabalık ile gerçekleşen yürüyüşe bölge esnafı büyük ilgi gösterdi ve seçimlerde desteklerinin tam olduğunu dile getirdiler. TKP Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, bölge halkının ve esnafının partilerine olan sıcak ilgisinden memnun olduklarını söyledi ve “TKP Yeni Güçler’i görmezden gelenlere ve yok sayanlara karşı en büyük cevabı bugün burada gösteriyoruz. TKP Yeni Güçler’in yükselişinin hiç kimse engelleyemeyecektir.” açıklamasında bulundu.

Çakıcı, Kıbrıs Türk alım gücünün hızla düştüğünü, insanların artık borçlanarak yaşamını idame ettirmek zorunda kaldığını, bunun doğal olarak çarşıya da yansıdığını belirten Çakıcı, çökmüş ve çarpık sistemin, daha da kokuşmasına yönelik atılan adımlardaki istikrarın ise sürdüğüne dikkat çekti.

“Biz, küçük ve orta boy işletmelerin yaşayabileceği sistemin kurulması tarafındayız” açıklamasında bulunan Çakıcı, Ezilenin, üreticinin, çalışanın, emeklinin ve hakkı yenenin yanında olduklarını söyledi. Çakıcı, “Bu mücadele, üç beş kişi daha çok zengin olsun diye değil, ezilen, hakkı yenen insanlarımızın hakkını alacağı bir düzenin yaratılmasıdır. TKP Yeni Güçler iktidarında tüm küçük ve orta esnafımız, sıfır faizli olmak üzere elli bin Türk Lirası kredi desteği sağlanacak, ayrıca bir defaya mahsus olmak üzere dar ve orta gelirli tüm esnafımızın vergi borçlarına af getirilecektir.” dedi.

Çakıcı, “Bizler halkımızın sesi olmak ve onların sorunlarını çözmek için mücadele verip bu düzeni değiştirmek için yollarda olmaya devam edeceğiz. Sadece seçim döneminde değil her zaman halkımızın yanında olacağız. Güç halkındır. Bunu hiç kimse unutmasın. Ülkemizde değişim mutlaka olacaktır. Bu değişimi KKTC halkı gerçekleştirecektir. Gelecek için gençlerimiz için mutlaka değişim diyoruz” ifadelerini kullandı. Çakıcı son olarak, 7 Ocak Erken Genel Seçimlerinde başarı ile çıkacaklarını ve kilit parti olacaklarını söyledi ve “ Değişim Kurtuluştur. Ülkede köklü değişimi gerçekleştirebilecek yegâne parti TKP Yeni Güçler’dir. Kıbrıs Türk Halkı 40 yıllık bu statüko partilerinden artık kurtulmalıdır” açıklamasında bulundu.