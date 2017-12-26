Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP Yeni Güçler) Milletvekili adayları, seçim ziyaretleri kapsamında Türk-Sen’i ziyaret etti. TKP Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, ziyarette yaptığı konuşmada, seçime kısa bir süre kalmasına rağmen sendikalar ve sivil toplum örgütleriyle bir araya gelmeye devam ettiğini kaydetti.

ÇAKICI: “SENDİKALAŞMANIN ÖNÜ AÇILACAK”

Çakıcı, “Değişim Kurtuluştur” sloganıyla yola çıktıklarını belirterek, 40 yıldır çalışanların, emekçilerin, orta direğin ezildiğini kaydetti. Bu konulara taraf olduklarını ifade eden Çakıcı, “Diğer partilerden farkımızı da bu şekilde ortaya koyuyoruz” dedi. Adalet, eşitlik, demokrasi, insan hakları gibi kavramların TKP Yeni Güçler için öncelikli konuları olduğunu belirten Çakıcı, hükümete gelmeleri durumunda çalışanların sorunlarına kulak vererek sendikalaşmanın önünü açacaklarını kaydetti. Çakıcı, TKP Yeni Güçler’in şarlatan kamuoyu araştırmalarını bir kenara bıraktığını da belirterek, “Son yapılan anketlerde kilit parti olduğumuzu ortaya koyduk” dedi.

“KTHY YENİDEN KURULACAK”

Birilerine peşkeş çekilen stratejik kurumlara karşı tavırlarının da çok net olduğunu belirten Çakıcı, başta Elektrik Kurumu ve Telefon Dairesi olmak üzere diğer kurumlarda özelleştirme uygulamaları yerine özerkleştirme yoluna gidileceğini kaydetti. Seçim bildirgesinde de bu konulara yer verildiğini ifade eden Çakıcı, “Kendi kurumlarımıza sahip çıkacağız, peşkeş çekilmesinin önüne geçmek için gerekli iradeyi göstereceğiz” şeklinde konuştu. Çakıcı, hava ulaşımındaki pahalılığı önlemek için Kıbrıs Türk Hava Yolları’nın yeniden kurulacağını belirterek, haksız rekabetin önlenebilmesi adına turların denetim altına alınacağını belirtti. Partizanlıkların ve usulsüzlüklerin üzerine gidileceğini belirten Çakıcı, daha önce hükümette olmadıkları için bir korkuları olmadığını kaydetti. Geçmiş hükümetler ve bu dönemde ülkede rüşvet ve yolsuzluklar olduğunu belirten Çakıcı, bunların mutlak suretle üzerine gidilerek hesap sorulacağını kaydetti.

“MAAŞSIZ EV KALMAYACAK”

Her eve bir maaşın projelerinden biri olduğunu kaydeden Çakıcı, bu konuda yapılan saldırıların nedenini anlayamadığını, devletin üstlenmesi gereken görevi kendileri üstlenerek, gerekli çalışmaları yaptıklarını belirtti. Çakıcı, işsiz kalan vatandaşlara sosyal güvenlik yatırımına bakmaksızın işsizlik gelirinin sağlanacağını, hiçbir evin maaşsız kalmayacağını belirtti. Çakıcı, işsizlik parası, sosyal yardım ve aç kalan insanlarımızla ilgili devletin ortaya koyacağı bir yükümlülüğün, ne zamandır suç olduğu sorusunu yöneltti.

BIÇAKLI: “DEĞİŞİM ZAMANI GELDİ”

Türk-Sen Başkanı Arslan Bıçaklı da, sözlerine ziyaretten dolayı teşekkür ederek başladı. Türk-Sen’in emekten yana taraf olduğunu belirten Bıçaklı, ülkenin yönetimine talip olan siyasi partilerden beklenti ve isteklerinin olduğunu kaydetti. Siyasi partilerin seçim döneminde ne vaat ederlerse koltuklara geldiklerinde onu yapmaları gerektiğini kaydeden Bıçaklı, emekçileri hiç kimseye ezdirmeyeceklerini kaydetti. Arslan Bıçaklı, emeğe karşı saygısızlığa geçmiş yıllarda olduğu gibi izin vermeyeceklerini belirterek, denenmiş yapıların değiştirilme zamanının geldiğini belirtti. Ülkedeki en büyük sorunun, beceriksiz siyasiler yüzünden belirli kurum ve kuruluşların yönetilmediğini kaydeden Bıçaklı, toplumun malı olan KTHY örneğinde bunu yaşayarak gördüklerini ifade etti. O dönemde yapılmadık eylem bırakmadıklarını ifade eden Bıçaklı, birçok kulvarda mücadele verdiklerini ancak çalışanların ciddi mağduriyetler yaşadıklarını kaydetti. Bıçaklı, son dönemde ise, Telefon Dairesi ve Elektrik Kurumu’nun aynı sorunla karşı karşıya olduğunu belirterek, hiçbir kuruma dokundurtmayacaklarının bilinmesini istedi.