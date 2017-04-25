Çakıcı: 'Otu içeceğim ve kanserden kurtulacağım gibi bir şey yoktur'

Kartal Harman’ın sunup yönettiği ‘Ayaküstü 1 Saat’ programının konuğu Prof. Dr. Mehmet Çakıcı oldu.

Uyuşturucu deneme oranın ilkokullara kadar düştüğünü kaydeden Çakıcı, “Liselerde deneme yüzde 5,6 iken ilkokulda yüzde 1‘dir. Bu ilkokullarda da uyuşturucunun var olduğunu göstermektedir. İlk kullanımın yaşı 11’lere kadar düşmüştü. Gençlerde yüzde 10 sigara kullanımı ve yüzde 1 civarında da uyuşturucu kullanımı bulduk. Bir kız öğrencinin ailesiyle bana başvurduğunu gördüm. İlkokulda da eğitim lazımdır. Hayır deme becerilerini geliştirebilir bir eğitim gerekiyor. Müfredata bu yıl girmesi bekleniyor. Yıllarca vizyonsuz milli eğitim bakanı buna engel oldu. Hepsinin bilimsel çalışmalarını yaptık. Mahalleden veya bakkaldan bulduğum veri değildir” şeklinde konuştu.

2015’te yüzde 10 deneme oranı

Deneme oranının yükseldiğine dikkat çeken Çakıcı, “Deneme oranı 2003’te yüzde 3, 2008’de yüzde 8, 2013’te yüzde 8, 2015 verisinde ise yüzde 10’na çıktı. Bunların içinde bütün kimyasallar dahildir. En çoğu da esrardır. Bu yıl bir kere daha tekrarlama noktasına geldik. Halkın tutumuna da bakalım dedik. Onunda anketinin çoğaltılması ile uğraşıyoruz” ifadesini kullandı.

“Hint keneviri bitkisinden üreyen hep aynı şey midir?”

Hint keneviri konusunda önemli açıklamalarda bulunan Çakıcı, “Eksik bilgi tehlikeli bilgidir diye hep söylüyorum. Uyuşturucu konusunda çok fazla çalışmam var ve ilk tedavi merkezini kuran kişi oldum. Bunları hep çalışırken bazen eksik oluyor. Yani hatalı yaptığımız da oluyor. Hint keneviri bitkisinden üreyen hep aynı şey midir? Onu tartışmak gerekiyor.

“Başka bir formudur aynı şey değildir”

Öncelikle bitkiden üreyen marijuana olarak işlenen hali kafa yapmak için kullanılır. Biri kafa yapan diğeri ise ilaç halinde kullanılan bir bitkidir.Opium’un tam işlenmiş hali ilaç yarı işlenmiş hali ki bunlara dişi tohum diyorlar onun kafa yapıcı özelliği vardır. Başka bir formudur aynı şey değildir.

“Otu içeceğim ve kanserden kurtulacağım gibi bir şey yoktur”

Kafa yapıcı formunu alıp da kafa yapalım diyorsa o kişi yanlış yerden bakıyor. Ottur zararsızdır deniyor ama doğru değildir. Bunu bir uyuşturucu halinde kullanıyorsanız yaşama tehlikesi veya şizofren gibi sorunlarla karşılaşabiliyorsunuz. Otu içeceğim ve kanserden kurtulacağım gibi bir şey yoktur. Bunun ilaç haline getirilmiş hali kullanılıyor. Otların işlenmesi binlerce yıllık bir konudur. İlk tansiyon aslında bu bitkilerden türemiştir.

“Esrar bulamayınca eroin ver diyor”

İnsanlar, bitkilerin etkilerini bilmiyordu. Fakat şimdi ise siz bunu çeşitli prosedürlerden geçirerek ilaç haline getirebilirsiniz. Bir bitkinin bazı kimyasallarla kafa yapan bir uyuşturucu olabildiği gibi bir bitkinin arıtılarak ve ilaç haline getirilecek tedavide kullanılabiliyor. Bu bazı ülkelerde neden serbest bırakıldı konusunda dünyada ise en çok kullanılan madde esrardır. Eroin 3-4 kullanımdan sonra bağımlılık yapar. Esrar bulamayınca eroin ver diyor. Yüzde 50-60 genç eroine yöneliyor.

“Bunun sinyalini göremiyorum”

Herhangi bir sağlık bakanı bizim bu ülkede verilerimiz nedir diye sormadı. Bir tek Hasan Karaokçu ve Kemal Dürüst bununla ilgilendi. Kemal Dürüst, eğitim bakanı olduğu ilk gün beni aradı. Eğitim programı hazırdır ben bunu 17 yıl önce yazdım. Hangi parti olursa olsun ben senin yanında olacağım dedim ve 1 yılda güncelledik. Müfredata geçeceğimizi açıkladık. Tam müfredata geçecektik bu seferde bakan değişti. Oda sahip çıkacağını söyledi ama uygulanıyor mu uygulanmıyor mu bilmiyorum. Bunun sinyalini göremiyorum.”

Kaynak: Haberal Kıbrıslı -Özge Kizir