Çakıcı: Seçime hazırız

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP Yeni Güçler ) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, 2018’de yapılması öngörülen seçime hazır olduklarını söyleyerek, “Hodri meydan” dedi.

“15 Nisan’da seçim yapalım ve Kıbrıs Türk halkı bu sefil ve rezil durumdan kurtulsun” açıklamasında bulunan Çakıcı, “TKP Yeni Güçler, üçlü adaylarıyla, parti programı ve geniş vizyonuyla seçim için hazırdır” ifadesini kullandı.

Mehmet Çakıcı, yazılı açıklamasında şunları kaydetti:

“Hükümet seçim konusunda karar vermekte geç kalmamalı, çünkü bu halk onlardan bıktı. Halk, onlara gerekli dersi verecek ama bunlar ders alacaklarını farkında bile değiller. Yani halkın arasında değiller.”

“HALKIN KAFASINI ÖZELLİKLE KARIŞTIRMAYA ÇALIŞIYORLAR”

Açıklamasında, basına yansıyan anket sonuçlarına da işaret eden Mehmet Çakıcı, şunları söyledi:

“Hangi şirket tarafından, hangi örneklem alınarak yapıldığı belli olmayan, tamamen bilimden uzak yalan dolan anketlerle halkın kafası özellikle karıştırılmaya çalışılıyor. Arkasında kimlerin olduğunu bildiğimiz manipüle anketlere halkımız en güzel cevabı sandıkta verecek ve halkın iktidarı kurulacak.”