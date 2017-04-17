HABER KIBRIS

Çakıcı: TDP, CTP, SDP ve DP’den katılanlar var

17/04/2017

Çakıcı: TDP, CTP, SDP ve DP’den katılanlar var
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TKP Yeni Güçler’den  yapılan açıklamaya göre, İlçe Başkanlığı’na Tamer Karakaşlı seçilirken,  yetkili kurullar ise şu şekilde oluştu:

Yönetim Kurulu:  Serpil Çağansel, Bakiye Lord, Faika Çavuş, İbrahim Korhan, Adem İldeniz, Cemal Özkuyucu, Doğay Çakıcı, Cafer Koçak, Salih Bilginerler, Korhan Akcan, Habib Yavuz.

Disiplin Kurulu: Kadir Barut, Sema Çağansel, Hakan Altuntaş,

İlçe Denetçileri: Serap Geyik, Ömer Alkan, Mustafa Tansel Ayter.

Çakıcı: TDP, CTP, SDP ve DP’den katılanlar var

TKP Yeni Güçler Kurucular Kurulu Başkanı  Mehmet Çakıcı, kongrede yaptığı konuşmasında, TDP, CTP, SDP ve hatta DP’den gelenler ile birlikte bir yola çıkıldığını savunarak, bu hareketin toplumsal bir ihtiyaçtan doğduğunu, toplumun kurtuluşunun adresinin TKP Yeni Güçler olduğunu söyledi.

TDP’de  ve CTP’de sevginin, hoşgörünün, dostluğun, yoldaşlığın kaybolduğunu iddia eden Çakıcı, TKP Yeni Güçler’de, sevgiyi ve hoşgörüyü yaşatacaklarını kaydetti.

“Eskiden bileşik faiz uygulaması vardı, bankalardan mazbatalar geldiğinde  ‘Bileşik faizi kaldırıyorum, faiz yasası getiriyorum, iki katından fazla faiz ödenmesine izin vermiyorum, yepyeni bir yapı getiriyorum’  diyen oldu mu?” sorusunu soran Çakıcı, sivilleşmeden  bahseden  UBP, DP ve CTP’nin  polisin sivile bağlanması konusunda adım atmadıklarını öne sürdü.

Karakaşlı: Geleceğin sesi olacak

Tamer Karakaşlı ise, TKP Yeni Güçler’in,  hak için, adalet için geleceğin sesi olacağını söyledi.

Tunalı: Değişimi ancak TKP Yeni Güçler getirebilir

Tözün Tunalı ise,  değişimi  ancak TKP Yeni Güçlerin gerçekleştirebileceğini, amaçlarının  ülkeye ve insana hizmet olduğunu belirtti.

Adem: Hoşgörü anlayışı asli görev

Sonay Adem ise,  TKP Yeni Güçler olarak  dayanışma, sevgi, hoşgörü anlayışının asli görevleri olduğunu  kaydetti.

Adem,  asgari ücret ve yardım aylığı ile geçinen insanların zor durumda olduğunu ifade ederek,  siyasi mücadelede bilgiyi rehber etmek, deneyim ve tecrübeye saygı duymak ve cesaretli olmanın  önemine vurgu yaptı.



TAGS: TKP Yeni Güçler
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