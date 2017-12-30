Çakıcı Yeni Yıl Mesajı Yayımladı

Yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Çakıcı, yeni yılda savaşların son bulmasını, toplumsal anlamda sağlık kazanma ile refahın adil paylaşımı mücadelesinin yükseltilmesini diledi.

Geride bırakılan yılda toplumsal mutluluk oranının hızlı şekilde düşüş göstermeye devam ettiğini savunan Çakıcı, mutlu toplum olma çabalarının yoğunlaşması gerektiğini vurguladı.

Çakıcı mesajında şöyle dedi:

“Yeni yılın işsiz insanlarımızın iş bulduğu veya destek görüp kendi işini kurduğu, çiftçinin, üreticinin desteklenip yüzünün güldüğü, Göç Yasası’nın kalktığı ve eşit işe eşit ücret uygulandığı, özel sektör çalışanlarının sendikalaşmasının önündeki engellerin kaldırıldığı, sanayicinin korunduğu, borç faizlerinin sınırlandırıldığı, evi olmayanların ev sahibi olduğu, öğrencilerin ücretsiz okuma olanağı bulduğu, her eve en az bir maaş girmesinin sağlandığı ve yurdumuzun siyasi bir anlaşmayla kalıcı barışa ulaştığı bir yıl olması dileklerimizle tüm halkımızın yeni yılını kutlarız”.