Çakıcı'dan hükümete tepki

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı,“Hükümet edenler yaptığı açıklamalarda ülkenin refah içinde olduğunu, milli gelirimizin 15 bin dolarlara çıktığını söylüyorlar. Herhalde bu hükümet yetkilileri KKTC’ de yaşamıyorlar. Başka yerde, uzayda yaşıyorlar” dedi.

Çakıcı yaptığı yazılı açıklamada, Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün “Ulusal Birlik Partisi’nin iktidarda olduğu bir buçuk yıllık sürede ülkede hiçbir ekonomik sıkıntı kalmadığını ayrıca devletin hiçbir borcu bulunmadığı” söylemlerini eleştirdi.

Çakıcı şöyle devam etti:

“İnsanlarımızın açlık sınırında yaşadığı, yüzlerce esnafın siftah etmeden kepenk kapatmak zorunda kaldığı, üreticinin çok zor şartlar altında yaşamını sürdürmeye çalıştığı, birçok iş yerinin Resen vergiler ile boğuştuğu, birleşik faizlerden dolayı binlerce insanın mahkemelik olduğu, özellikle gençlerimizin işsiz dolaştığı, insanlar sosyal güvencesiz çalıştırılmak zorunda bırakıldığı günümüzde birkaç tane zenginin konumuna bakarak ülkenin ‘refah içerisinde olduğunu ve hiç bir ekonomik sıkıntısı bulunmadığını’ söylemek, herhalde bu ülkenin halkından bir haberim demek, halk ile dalga geçmek demektir.”

Ülkeyi ayağa kaldıracak ciddi bir ekonomik reforma ihtiyaç olduğunu belirten Çakıcı, halkla dalga geçer gibi açıklama yapmanın kabul edilemez olduğunu söyledi.

Çakıcı, halkın, TKP Yeni Güçler iktidarında her anlamda gerçek bir refah seviyesine ulaşacağına olan inancını da dile getirdi.

Türk Ajansı Kıbrıs