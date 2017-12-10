Çakıcı’dan önemli uyarı “Gerçek FETÖ’cü Gezici mi”?

Mehmet Çakıcı, yaptığı açıklamada Gezici’nin mesnetsiz ve tutarsız açıklamalarda bulunarak, çamur at izi kalsın mantığını sürdürdüğünü kaydetti. KKTC iç siyasetine bu denli müdahale etme hakkını kendinde gören Gezici’nin Kıbrıs Türk halkının iradesini çarpıtmaya çalıştığının son açıklamalarıyla bir kez daha görüldüğünü belirten Çakıcı, Gezici’nin arkasında kim ya da kimler olduğunu merak ettiğini belirtti.

Geçtiğimiz günlerde TAK Ajansı ve çalışanlarını FETÖ’cü olmakla suçlayan Gezici’nin, ne yapmaya çalıştığını soran Çakıcı, “Bu denli ağır suçlamalar yapan Murat Gezici bu cesareti nereden almaktadır? Parayla sattığı iddia edilen anketler sonrasında yaptığı suçlamalar kabul edilemezdir ve derhal önlenmelidir” dedi.

Çakıcı, Gezici’nin yaptığı FETÖ suçlamasında hedef göstermeye çalıştığı kurumun devlet ajansı olduğu, bu kadar ileriye giden bir kişinin belki de gerçek FETÖ’cü olma ihtimalinin de düşünülüp araştırılması gerektiğini söyledi.

TAK çalışanlarının sahipsiz olmadığını ifade eden Çakıcı, bu konuda yetkili mercilerin gerekeni yapması gerektiğini de kaydetti.

Şahsının ve partisinin anketleri de konu alan açıklamalarını TAK Ajansının değerlendirmesinin Murat Gezici’yi neden rahatsız ettiğini anlamakta zorlandığını ifade eden Çakıcı, özellikle seçim dönemlerinde yapılmak istenen algı operasyonlarının Kıbrıs Türk halkı tarafından görülmesi gerektiğini belirtti.