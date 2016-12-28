Çakıcı'dan Özersay'a Sert Gönderme
28/12/2016
Ada TV'de Erçin Şahmaran'ın konuğu olan Mehmet Çakıcı gündeme dair açıklamalarda bulundu. Çakıcı'nın açıklamalarından satır başları şöyle:
Mehmet Çakıcı " Önümüzü kesmek için paravan parti kurmak istiyorlar "
Mehmet Çakıcı " Bugünkü yönetim partiyi böldü"
Mehmet Çakıcı " 2017 Mayıs veya haziran ayında seçim bekliyorum"
Mehmet Çakıcı " Birileri bir balon olan Kudret Özersay' ın partisini önde göstermeye çalışıyor. Özersay'dan başka birini göremiyorum. Bu anketler hangi kaynaklarla yapılıyor.?"