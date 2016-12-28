HABER KIBRIS

Çakıcı'dan Özersay'a Sert Gönderme

28/12/2016

Çakıcı'dan Özersay'a Sert Gönderme
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Ada TV'de Erçin Şahmaran'ın konuğu olan Mehmet Çakıcı gündeme dair açıklamalarda bulundu. Çakıcı'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

Mehmet Çakıcı " Önümüzü kesmek için paravan parti kurmak istiyorlar "

Mehmet Çakıcı " Bugünkü yönetim partiyi böldü"

Mehmet Çakıcı " 2017 Mayıs veya haziran ayında seçim bekliyorum"

Mehmet Çakıcı " Birileri bir balon olan Kudret Özersay' ın partisini önde göstermeye çalışıyor. Özersay'dan başka birini göremiyorum. Bu anketler hangi kaynaklarla yapılıyor.?"

 

 



TAGS: çakıcı, özersay
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