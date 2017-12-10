HABER KIBRIS

California 1 haftadır yanıyor... 150 bin kişiye tahliye

ABD’nin California eyaleti Los Angeles kentinin batısındaki San Bernardino’daki ormanlık alanda neredeyse bir haftadır süren orman yangınlarında en az 2 kişi öldü.

10/12/2017

California 1 haftadır yanıyor... 150 bin kişiye tahliye
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Los Angeles’ın kuzeyindeki Ventura ilçesinde yer alan Santa Paula bölgesi çevresinde geçen pazartesi akşamı başlayan yangın da, Santa Ana rüzgârlarının etkisiyle çevre bölgelere yayıldı.

California 1 haftadır yanıyor... 150 bin kişiye tahliye

Los Angeles çevresinde 200 ev ve bina yandı, yaklaşık 150 bin kişi tahliye edildi.

California 1 haftadır yanıyor... 150 bin kişiye tahliye

Yangın, yarış atlarının tutulduğu çiftliklere de sıçradı. Bu yerlerde en az 30 yarış atının yanarak telef olduğu sanılıyor.



TAGS: Los Angeles, California yangın
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