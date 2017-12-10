California 1 haftadır yanıyor... 150 bin kişiye tahliye

Los Angeles’ın kuzeyindeki Ventura ilçesinde yer alan Santa Paula bölgesi çevresinde geçen pazartesi akşamı başlayan yangın da, Santa Ana rüzgârlarının etkisiyle çevre bölgelere yayıldı.

Los Angeles çevresinde 200 ev ve bina yandı, yaklaşık 150 bin kişi tahliye edildi.

Yangın, yarış atlarının tutulduğu çiftliklere de sıçradı. Bu yerlerde en az 30 yarış atının yanarak telef olduğu sanılıyor.