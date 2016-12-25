Çalışma Bakanı Projelerini Açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner bakanlığın 2017 yılına ilişkin projeleri hakkında BRT’ye değerlendrimelerde bulundu.

2017 yılı için birçok proje üzerinde çalıştıklarını kaydeden Saner, huzur evi projesi , madde bağımlısı olan gençlerin rehabilitesi için rehabilitasyon merkezi projesi, şiddet önleme denetleme merkezleri, kadın sığınma evi gibi bir çok projenin çalışmalarını yaptıklarını açıkladı.

Saner, Şu anda inşaası devam eden ve 2017 haziran ayı içerisinde bitmesi tasarlanan engelsiz yaşam evinin ikinci etap projeleri yanında bakanlık içerisinde de birçok projeyi tekrardan hayata geçirmeye çalıştıklarını söyledi. Saner, ileriki günlerde projelerin lansmanının yapılacağını söyledi.

2017 yılının başından itibaren vatandaşın birçok yenilikle buluşturulacağını kaydeden Saner, bunların başında da e-Devlet ve e-Bakanlık geldiğini E Devlet’in çalışmalarının başbakanlığın bünyesinde e-Bakanlığın çalışmalarının da Çalışma Bakanlığı bünyesinde yürütüldüğünü kaydetti.

Saner, gerek çalışma izinleri konusunda gerek işverenlerin yurt dışından yabancı işçi getirmesi sırasındaki bir takım uygulamaların kısıtlanması, farklı sistemlerin hayata geçirilmesi ve denetimlerin insan gücüne dayalı değil bilgi işlem teknolojilerine dayandırılarak yapılacak bir çalışmayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlığı olarak hazırladıklarını da açıkladı.

2017 yılından itibaren vatandaşı çok ciddi yeniliklerin beklediğine dikkat çeken Saner, kişilerin birçok işini elektronik ortamda çözebileceğini ifade etti.

Saner, “Sosyal hizmetler dairemizin de aynı donanımlarla donanması için de bu yıl ocak ayından itibaren yaklaşık 21 adet bilgisayarı da onlara dağıtarak sosyal hizmetler dairemizin de çağı yakalayabilecek bir noktaya gelmesini planlamaktayız” dedi.

Kamuoyunun çalışma ve sosyal Güvenlik bakanlığından beklentilerinin çok yüksek olduğuna dikkat çeken Saner, doğumdan ölüme tüm vatandaşlarla ilgilenen ve bu işin sorumluluğunu omuzlarında hisseden bir bakanlık olarak çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Bakan Saner, yapılan çalışmalarla halka birçok hizmeti daha kolay ve daha seri şekilde verebilmeyi planladıklarını vurguladı.

Saner, “Engelli ve buna bağlı olarak sosyal hizmetlerden maaş çeken vatandaşlarımıza da yeni yılın arifesinde başka bir sürprizimiz olacak onların yaşam kalitesini artırmak için bir takım çalışmalarımız var. Bu hafta bakanlar kurulunda da görüştükten sonra inşallah önümüzdeki hafta herkesle paylaşacağız” dedi.



