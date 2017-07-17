Çalışma yasağı raporu yayımlandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 12-13-14 Temmuz tarihlerinde 12.00-16.00 saatleri arasında dışarıda çalışma yapılmasını yasaklayan karar hakkında rapor yayımladı.

Rapora göre; üç günlük sürede ALO 102 İhbar Hattı’na toplam 102 ihbar yapıldı, 231 denetim gerçekleştirildi, 22 işveren ise uyarıldı.

Hiçbir işyerine ise ceza verilmedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yayımladığı rapora göre;en fazla denetim başkent Lefkoşa’da yapıldı.

Lefkoşa’da 116 denetim gerçekleştirildi, 15 işveren uyarıldı.

Gazimağusa’da 35 denetim, 2 uyarı, Girne’de 55 denetim, 5 uyarı, Güzelyurt’ta ise 25 denetim yapıldı.

Bakanlık açıklamasında, ihbarda bulunan vatandaşlara, karara destek olan Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’ne, yasağın uygulanmasında yardım ve işbirliği yapan Polis Genel Müdürlüğü ile tüm belediyelere ve yasağa riayet eden işverenlere teşekkür de edildi.