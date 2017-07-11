Cam patladı! Elinden yaralandı...
11/07/2017
Girne’de bugün öğleden sonra yaşanan iş kazasında 38 yaşındaki Şevket Yılmaz yaralandı.
Polis Basın Subaylığı, bugün, saat 15:30 sıralarında, Girne’de Mete Adanır Caddesi üzerinde faaliyet gösteren LC Waikiki isimli iş yerinin kuzeye bakan vitrin kısmının doğusunda bulunan 3-4 metre ebadindaki 10 mm kalınlığındaki çatlak vitrin camının, Efe Berdan Camcılık Şirketi tarafından vakumlu vinç ile sökülmesi işlemi sırasında, söz konusu şirkete cam değişimi için yardımda bulunan Şevket Yılmaz (E-38), camın patlaması sonucu sol bilek kısmından ciddi şekilde yaralanmıştır.
Şevket Yılmaz kaldırıldığı Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedasini müteakip müşahede altında alındı.
Soruşturma devam ediyor.