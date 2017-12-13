Çamaşır Makinesinde Sıklıkla Görülen Mekanik Arızalar

Çamaşır makineleri ile birlikte oldukça kolay şekilde çamaşır yıkama işlemlerini yerine getirebilmek ve kısıtlı zaman dilimlerinde çamaşırların çok daha kaliteli şekilde yıkanabilmesini sağlamak mümkün hale geldi. Bu durumda günümüzde çamaşır makinelerinin günlük yaşantı içerisinde daha yoğun şekilde kullanılmasına yol açıyor. Teknoloji markalarının hızla gelişimini sürdürdüğü bu alanda çalışmaları çerçevesinde günümüzde piyasada birbirinden farklı çok sayıda çamaşır makinesi modeli bulunuyor. Çamaşır makinelerinin yenilikçi ve fonksiyonel özellikleri ile çamaşırları kaliteli bir şekilde yıkayabilmek mümkün olurken, yüksek teknolojilerine karşın çamaşır makinelerinde çeşitli sorunlar yaşanabiliyor ki bu halde Çekmeköy Arçelik Servisi merkezinden profesyonel servis desteği alınabiliyor.

Çamaşır makinelerinin üstün teknolojilerine uygun standartlarda oluşturulan servis hizmetleri çerçevesinde özellikle sıklıkla görülen mekanik çamaşır makinesi arızalanmalarına yönelik olarak profesyonel müdahalelerde bulunan Sancaktepe Arçelik Servisi merkezinin, bölge genelinde her zaman hazır durumda bulunan gezici servis araçları kısa süre içerisinde arızalara yönelik müdahalelerini gerçekleştirebiliyor. Çamaşır makinelerine ilişkin olarak servis merkezine gelen en yaygın ‘mekanik’ temelli arızalanmalar arasında;

Çamaşır makinesinin su almaması,

Çamaşır makinesinin suyu boşaltamaması,

Suyu alır, almaz, boşaltıyor,

Yüksek seviyede titreşim yapıyor,

Yüksek sesle çalışıyor,

Çalışırken sarsılıyor,

Çok köpük yapıyor,

Deterjan çekmecesinden su veya deterjan taşıyor,

Makinenin altından su geliyor,

Şeklinde arızalanmalar bulunuyor. Sultanbeyli Arçelik Servisi merkezi tarafından bu tip makine arızalanmalarına yönelik olarak ilk yerinde müdahale gerçekleştirilirken, olası çözülmesi daha zorlu ve uğraş gerektiren sorunlar halinde servis merkezine getirerek, çamaşır makinesinde daha kapsamlı çalışmalar ile arıza onarımını gerçekleştiriyor. Çamaşır makinelerinde görülen arızalanmalara yönelik olarak hızlı ve etkin çözümler sunmakta olan servis merkezinde çamaşır makinesinin arızalı olan mekanik parçalarında yüksek dayanıklılık sağlanabilmesi hedefi ile günümüzde sadece orijinal Arçelik yedek parça ürünlerinin kullanımı gerçekleştiriliyor. Ayrıca değişim uygulanan mekanik çamaşır makinesi parçasına yönelik olarak 1 yıllık garanti hizmetleri sunuluyor. Böylelikle çamaşır makinesi onarım hizmetlerinden tamamen güvenli ve kaliteli olduğu kadar ekonomik şekilde yararlanılabilmesi de mümkün oluyor.