Çanakkale Şehitleri Gazimağusa'da Anıldı

Gazimağusa Belediyesi, TC Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), Kıbrıs Eğitim Kültür ve Sanat Derneği ve Yakın Doğu Üniversitesi Tiyatro Kulübü işbirliği ile Çanakkale Şehitleri Anma Programı düzenlendi.

Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda tiyatro ve sinevizyon gösterimi ile başlayan etkinlikte, Ali Birsen’in yazıp yönettiği Yakın Doğu Üniversitesi Tiyatro Kulübünün oyunu katılımcıları oldukça duygulandırdı ve herkes tarafından beğeni topladı. Çanakkale Cephesinde şehit olan bir grup askerin arasında destansı öykülerden biri olan kardeşliğin esas alındığı oyunda izleyiciler tüm oyunu gözlerini kırpmadan izledi. İzleyiciler arasında KKTC’de bulunan KYK yurtlarında kalan tüm öğrenciler ve yönetim programa yoğun bir şekilde katılım sağladı.

Salon programının sonrasında oyuncular ve izleyiciler meşaleler ile konvoy şeklinde Gazimağusa’da bulunan Çanakkale Şehitliği’ne geldi. Kıbrıs Eğitim Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Vahap Gültekin’in şehitlik hakkında bilgi vermesinin ardından, din görevlisi tarafından okunan dua ve gökyüzüne yansıtılarak yapılan lazer gösterimi ile program sona erdi.

Haber: Özkul Haraç