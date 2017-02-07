Çanakkale’de ardı ardına depremler

Çanakkale'de dün yaşanan depremlerin ardından bugün de sarsıntılar devam etti. İlk olarak saat 05:24'te 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu depremin ardından da 4,3 ve 4,6'lık iki yeni sarsıntı daha yaşandı. Bölgede alarm durumu sürüyor.

Ayvacık’ta dün sabah yaşanan 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından gün boyunca 5.3 büyüklüğünde 2 deprem daha meydana gelmişti. Gece boyunca artçı sarsıntıların devam ettiği ilçede bugün saat 05.37’de bir deprem daha yaşadı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü depremin büyüklüğünü Richter ölçeğine göre 5.3 olarak açıklarken, depremin yerin 5 kilometre altında meydana geldiği belirtildi. Bu depremin ardından bölgede 4,3 ve 4,6’lık iki yeni sarsıntı daha yaşandı. Depremler Muğla, Aydın ve İzmir’de de hissedildi.

BÜYÜK BİR DEPREMİN HABERCİSİ Mİ?

Çanakkale'den gelen haberler herkesin aklına “Büyük bir depremin habercisi mi? Büyük Marmara ya da Büyük Ege depremine yol açar mı?” sorusunu akıllara getirdi. Konuyla ilgili sozcu.com.tr'ye konuşan deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan korkutucu uyarılarda bulundu. Ercan “Yarın İzmir'de büyük bir deprem olabilir. Özellikle Ege bölgesinde taş evlerde oturanlar en az 15 gün evlerine girmemeli” dedi.



“İSTANBUL’LA ALAKASI YOK”

Profesör Ercan sözlerini şöyle sürdürdü; “Önerim bu tür yapılarda asla evlere girilmesin. En azından 10-15 gün yığma taş evleri olanlar yakınlarında kalmalılar. Diğer bir öngörüm ise şu; boşalmayan enerjinin bir kısmı yüzde 25 Midilli'ye kaydı. Midilli'nin Güney ucu şu anda risk altında. Bu bölgede zaten beklediğim 7.2'lik deprem erkene çekilmiş olabilir. Üçüncü bir olasılık bu deprem yarın olsa dahi 6 ila 6.1'lik bir etkiyi İzmir'de yaratacak. İzmir'deki özellikle kritik bölgeler; Alsancak, Konak, Bayraklı, Mersinli, Karşıyaka, Alaybey, Bostanlı, Mavişehir, Çiğli. Bu bölgeler depremden etkilenecek. Ne yazık ki İzmir'de kentsel dönüşüm var yapısal dönüşüm yok. Bir an önce önlem alınmalı. Bu depremlerin İstanbul ile alakası yok. Orada biz 2033 yılında büyük bir deprem bekliyoruz. En olasılık tarih ise 2045. Şu aralar Marmara'da deprem beklemiyorum.”

FOTO:DHA

FOTO:DHA

Öte yandan dünkü sarsıntılarda en çok hasarı göre Ayvacık’a bağlı Yukarıköy’de AFAD ekipleri çadırkentler kurdu. Ancak vatandaşlar sarsıntılar yüzünden çadırlarına bile giremedi.