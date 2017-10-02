Sağlıklı beslenme önerileriyle gündeme gelen prof dr canan Karatay bir kez daha çarpıcı açıklamalarda bulundu ve asla tüketilmemesi gereken yiyecekleri bir bir sıraladı. İşte canan Karatay’ın yasaklı yiyecek listesi…

ürkiye'nin ilk uyluk atar damarı yoluyla koroner anjiografi yapan doktoru olan ve sağlıklı beslenme önerileri ile tüm dikkatleri üzerine çeken Prof. Dr. Canan Karatay'ın yasakladığı besinler neler?

İşte bu sorunun cevapları…

Her türlü diyet içecekler

Ayçiçeği ve Mısır özü yağı

Her türlü kızartmalar özellikle de patates kızartması

Kilo vermek için çayı yapılarak tüketilen otlar

Yüksek ısıda et veya balık pişirmek

Şekerli gıdalar ve beyaz şeker

Gece atıştırmalıkları