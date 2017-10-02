Canan Karatay’ın yasaklı yiyecek listesi
02/10/2017
Sağlıklı beslenme önerileriyle gündeme gelen prof dr canan Karatay bir kez daha çarpıcı açıklamalarda bulundu ve asla tüketilmemesi gereken yiyecekleri bir bir sıraladı. İşte canan Karatay’ın yasaklı yiyecek listesi…
ürkiye'nin ilk uyluk atar damarı yoluyla koroner anjiografi yapan doktoru olan ve sağlıklı beslenme önerileri ile tüm dikkatleri üzerine çeken Prof. Dr. Canan Karatay'ın yasakladığı besinler neler?
İşte bu sorunun cevapları…
Her türlü diyet içecekler
Ayçiçeği ve Mısır özü yağı
Her türlü kızartmalar özellikle de patates kızartması
Kilo vermek için çayı yapılarak tüketilen otlar
Yüksek ısıda et veya balık pişirmek
Şekerli gıdalar ve beyaz şeker
Gece atıştırmalıkları