HABER KIBRIS

Canlı müziğe doydular

Barfly’da müzik ziyafeti sunmaya devam eden Arda ve Alkapon kardeşler doludizgin eğlenceleriyle rağbet görüyor.

04/10/2017

Canlı müziğe doydular
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Lefkoşa içinde hizmet veren Barfly hafta sonu gecelerinde Arda ile Alkapon kardeşler eşliğinde müzik ziyafetine doymaya devam ediyor. Ağırlığı Anadolu Rock parçalardan oluşan repertuarıyla konukları üzerine çeken üçlü, geçmişten günümüze sevilen parçaları sevenleri için seslendiriyor.

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Mekanın geçtiğimiz cumartesi gecesi yaşanan eğlencesine de yoğun bir katılım oldu. Masaları dolduran konuklar zaman zaman istek parçalarda bulunmayı ihmal etmedi. Bu keyif gecesine katılanlar arasında doğum günü kutlamaları yapanlar da vardı.

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TAGS: Alkapon, Arda Gündüz, BarFly
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