Canlı yayında doğumu başladı

New York merkezli NBC televizyonunun News4 haber programının sunucusu Natalie Pasquarella‏, canlı yayında doğum yapmaya başladı.

Sunucuya, Twitter’in karakter limitini 140’tan 280’e çıkarmaya planlamasıyla ilgili ne düşündüğü soruldu. Natalie Pasquarella‏, yanıt vermeden önce mahcup bir şekilde gülümsedi ama meslektaşları hiçbir şeyden şüphelenmedi. Oysa hamileliğin sekizinci ayında olan sunucunun o anda suyu geldi.

Sunucu, haber yayını bitimine kadar dayandı ve program sona erdikten sonra hastaneye götürülmesini istedi. Pasquarella’ya programın yapımcısı ve diğer meslektaşları da eşlik etti. Sunucu hastanede de eşi tarafından karşılandı.