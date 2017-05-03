Canlı Yayında Karısının Başkasıyla Düğün Fotoğraflarını Gördü

İstanbul Yenibosna’daki evinden 2 yaşındaki kızını da beraberine alıp,’ bakkala gidiyorum’ diyerek çıkan ve 18 gündür haber alınamadığı için ‘öldürüldüğü’ şüphesiyle aranan evli kadının, Facebook üzerinden tanıştığı gençle düğün yapıp, Emirdağ’a yerleştiği ortaya çıktı. Stüdyodaki koca, canlı yayında karısının düğün fotoğraflarını görünce şoka girdi.

Fox’ta her sabah saat 10.00’da yayınlanan ünlü sunucu İnci Ertuğrul’un sunduğu Kaybolan Çiçekler’de filmlere konu olacak bir olay yaşandı.

Doğma büyüme İstanbullu olan Azerbeycanlı Güler, 2013 yılında Fahrettin Sadıkova ile evlendi. 2015 yılında kızı Özlem dünyaya gelen Güler Sadıkova, 10 Mayıs 2016 günü Yenibosna'da yaşayan ailesinin yanına taşındı. Boşanma davası açmadığı eşiyle, kızını görmeye geldiği zamanlarda görüşmeye devam etti. 14 Nisan günü, 2 yaşındaki kızı Özlem’i de beraberine aldı ve ‘bakkala gidiyorum’ diyerek evden çıktı. Ancak geri dönmedi.

Annesi Elçinaz Prigeva, babası Mahir Prigev ve ağabeyi Pervin Prigev, polise kayıp başvurusunda bulundu. Anne baba kızlarının bulunması için Kaybolan Çiçekler’e çıktı. Gözü yaşlı anne Elçinaz Privega, Güler’e kocası ve yakınlarının şiddet gösterdiğini, bu nedenle hayatından endişe ettiğini anlattı. Anne ve baba, önceki gün de damatları Fahrettin ile ağabeyler İntigam ve Elman Sadıkova hakkında savcılığa ‘hürriyeti tahdit ile tehdit’ suçlarından suç duyurusunda bulundu. Savcılık da hemen kolları sıvadı ve şüphelilerin ifadelerinin alınması için emniyete yazı yazdı. Güler’in hayatından endişe edilirken beklenmeyen bir gelişme yaşandı.

Güler’in, Afyon Emirdağ’da yaşayan inşaat işçisi 25 yaşındaki Bekir Kaplan’la düğün yaptığı ve Emirdağ’a yerleştiği ortay çıktı. Stüdyoda canlı yayında olan koca Fahrettin Sadıkova, karısının gelinlik giymiş fotoğraflarını görünce şoka girdi. Kızlarının öldürüldüğünden şüphe eden anne baba da “Ölse daha iyiydi, bizim öyle bir kızımız yok” diye bağırdı. Facebook’tan tanıştığı Bekir Kaplan’a evli olduğunu söylemediği ortaya çıkan Güler, “Bekir’i çok seviyorum, bırakmayacağım” dedi.