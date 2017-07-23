Çaresiz değiliz, değişim artık şart

Ülkedeki genel durum şöyle özetlenebilir…

Bitmeyen bir siyasi şov, buna bağlı sürekli popülist yaklaşımlar ve sorunlara gerçekçi çözüm üretmek yerine demagoji.

Bu arada büyüyen sorunlar, günlük yaşamın parçası haline gelen krizler, batırılan kurumlar, peş keş çekilen kamu malları ve kaynakları…

Adı konulmadan yapılan özelleştirmeler, devletin bir sosyal devlet olma konumudan hızla uzaklaştırılması…

Siyasetçinin sorumluluklarını yerine getirmeyen yaklaşımları ve sadece seçilmeye odaklı anlayışları…

Kişisel siyasi rant uğruna her şeyin yapılabildiği bir ülke haline geldik.

Yarınını tüketen bir anlayış artık ülke siyasetine egemen oldu.

Bu yapı kökten değişmek zorundadır.

Kıbrıs Türk halkı zincirlerini kırmalı, öğrenilmiş çaresizlikten kendisini artık kurtarmalı.

Kendine olan güven ve saygısını yeniden perçinleyerek değişimin fitilini ateşlemelidir.

Artık bu şekilde devam edilemez.

Yaşanan sorunların, sıkıntıların halli için Kıbrıs sorununa günün birinde çözüm üretilmesi beklenemez.

Herşey Kıbrıs sorununun çözümüne endekslenemez.

Sorun günü geldiğinde çözümlenecekse çözümlenir ancak diğer meseleler beklememeli.

Onların çözümü kendimize olan inanç ve güveni yeniden kazanıp harekete geçmemize bağlıdır.

Siyasi şovlarla, popülist yaklaşımlarla, günü kurtaracak politikalarla bu gemi artık yüzdürülemez.

Kısacası evin içerisine artık gerçek anlamda çeki düzen verme zamanıdır.

Yarın çok geç olacaktır.

Dün yapılması gerekenler yapılmadığı için, bugün bu iş düne göre çok daha zor olacaktır.

Kötü yönetim bu ülkenin kaderi olmaya devam edemez.

Halkların sonuçta layık oldukları şekilde yönetildikleri söylenir ama Kıbrıs Türk insanı bu yönetime layık değildir.

Yeni yetişen gençlerin başka diyarlarda gelecek arama zorunda kaldığı gerçeği, artık bugünü değil yarını düşünerek hareket edilmesinin zorunlu olduğunu gözümüzün içine sokmaktadır.

Bu topraklar üzerinde köklerimizin devamını istiyorsak, bu düzen değişmek zorundadır.

Siyasi şovlar artık yerini geleceği kurtaracak siyasi icraatlara bırakmalıdır.

Popülizm yerini rasyonel düşünceye, ekonomik akılla hareket eden, projeler üretip bunları uygulayan anlayışlara…

Demagoji ise gerçekçiliğe…

Dünyada var olmaya devam etmek doğru işlerin yapılması ile mümkündür.

Kıbrıs sorununa çözüm mutlaka bir gün bir şekilde bulunacaktır.

O güne, Kıbrıs Türkü yarın bu gerçekleşecekmiş gibi hazır olmalıdır.

Kuzey Kıbrıs gemisi yeniden yüzer hale getirilmelidir.

Mevcut model ve siyaset anlayışı iflas etmiştir.

Bu model ve anlayış artık değişmelidir.

Bunun başka bir yolu kalmamıştır.