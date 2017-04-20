CARLA1 gemisi temiz çıktı...

“Kaçak silah” ihbarı dün Mağusa Polis Müdürlüğü ekipleri ile Sahil Güvenlik’i alarma geçirdi.

Tanzanya bandıralı “CARLA 1” isimli gemide yüklü sigara kutularının içerisinde kaçak silah olduğu yönünde ihbar alan Mağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi, konu geminin Mağusa Limanında rıhtıma demirlemesi ve sigara yüklü konteynerlerin gemiden indirilmesi üzerine Sahil Güvenlik ile birlikte kaçak silah aramaya başladılar.

Sigara yüklü konteynerleri açarak sigara kutularını boşaltan polis ve sahil güvenlik akşam saatlerine kadar kutuları didik didik aradı ancak herhangi bir silaha ulaşamadı. Gemide sadece yasal olarak yüklenmiş sigara kartonları bulundu