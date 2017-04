Çarptığı Yayayı 38 Metre Sürükledi

Kilo sorunu olduğu için her akşam yürüyüşe çıkan 46 yaşındaki Hasan Deniz Özvolkan dün 75 yaşındaki sürücünün çarpması sonucu 38 metre sürüklenip ağır yaralanarak yaşamını yitirdi

Suna ERDEN



Kuzey Kıbrıs son iki günde iki canı trafik kazasına kurban verdi. Gazimağusa’da önceki sabah yaşanan trafik kazasında 30 yaşındaki Emrah Bektaş’ın yaşamını yitirmesinin ardından dün akşam saatlerinde bir acı haberde Mehmetçik bölgesinden geldi. Yıllar önce İngiltere’den kesin dönüş yaparak Sazlıköy’e yerleşen ve obezite sorunu olduğu için her akşam yürüyüş yapan 46 yaşındaki Hasan Deniz Özvolkan dün akşam 75 yaşındaki sürücü Hüseyin Çoban yönetimindeki aracın çarpması sonucu ağır yaralanarak yaşamını yitirdi.



DAHA İYİ YAŞAM İÇİN KESİN DÖNÜŞ YAPMIŞTI



Elde edilen bilgilere göre, 10 yıl önce anne ve babasını İngiltere’de bırakıp KKTC’ye yerleşen ve Sazlıköy’de bir yaşam kuran Özvolkan, kilo sorunu olduğu için her akşam yürüyüş yapıyordu. Bir araç kiralama şirketinde çalıştığı ve bekar olduğu öğrenilen Özvolkan dün akşam yine her gün olduğu gibi yürüyüşe çıktı. Mehmetçik-Sazlıköy anayolunda yürüyüş yapan Özvolkan dün saat 19.00 sıralarında meydana gelen feci kazada yaşama veda etti.



ÇARPTI, 38 METRE SÜRÜKLEDİ



Özvolkan’ın yaşamını yitirmesine neden olan kaza şöyle gerçekleşti: yönetimindeki FR 649 plakalı Van araçla Mehmetçik bölgesine doğru seyreden Hüseyin Çoban, dikkatsizlik sonucu yolun solunda yaya olarak yürüyen Hasan Deniz Özvolkan’a arkadan çarptı. Özvolkan’ı altına alan araç 38 metre sürükledi. Van araç 200 metre daha gittikten sonra takla attı. Kaza sonucu ağır yaralanan Özvolkan, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı esnada yolda yaşamını yitirdi. Kazanın ardından başlatılan soruşturma kapsamında 75 yaşındaki sürücü Hüseyin Çoban gözaltına alındı.



AİLESİ BEKLENECEK



Çoban’ın bugün İskele Kaza Mahkemesi’ne çıkarılması beklenirken, Özvolkan’ın cesedine bugün otopsi yapılacağı belirtildi. Özvolkan’ın anne ve babasının İngiltere’de olduğu, cenaze için ailenin beklendiği öğrenildi.