Carrie Fisher ve annesi Debbie Reynolds’un 53 yıl önceki fotoğrafı
04/01/2017
Carrie Fisher ve kendisinden bir gün sonra ölen annesi Debbie Reynolds’un 53 yıl önce çekilmiş özel fotoğrafı gün yüzüne çıktı.
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Geçtiğimiz günlerde 60 yaşındayken hayatını kaybeden Star Wars’un ‘Prenses Leia’sı Carrie Fisher’dan sadece bir gün sonra annesi Debbie Reynolds da 84 yaşında hayata veda etti.
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Debbie Reynolds’un oğlu Todd Reynolds, “Öldüğü gün son sözleri, Carrie’yi kaybetmekten dolayı çok çok üzgün olduğu şeklindeydi. Tekrar onunla birlikte olmak istedi” dedi.
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Todd Fisher’a göre, Debbie Reynolds, şiddetli bir felçten sadece 15 dakika sonra hayata gözlerini yumdu.
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Art arda hayatını kaybeden anne kızdan geriye eski bir fotoğraf gün yüzüne çıktı.
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1963 yılına ait fotoğrafta, Las Vegas’taki Riviera Hotel’de, küçük Carrie, kendisi gibi oyuncu olan annesinin sahne performansını kulisten izlerken görülüyor.
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Carrie Fisher, 2011 yılında verdiği bir röportajda, “Onun tavsiyelerine uydum ve kendime onu örnek aldım. Ona saygım sonsuz. Onun gibi biri olursam çok mutlu olacağım” demişti.