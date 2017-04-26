Cassini uzay aracı Satürn halkaları arasından Dünya'yı görüntüledi!

Cassini uzay aracı Satürn'ün halkaları arasında yolculuğuna devam ediyor. Google'ın da doodle yaptığı Cassini tarafından Dünya'nın çok uzaktan çekilen görüntüsü ise interneti kasıp kavuruyor.

Cassini uzay aracı, Satürn'ün halkaları arasından Dünya'nın fotoğrafını çekti ve bu görüntü ortaya çıktı!

NASA'nın Cassini uzay aracı da Satürn'ün halkaları arasından geriye ana gezegenine baktığı ve Dünya'nın 1.4 milyar kilometre uzağından bir fotoğrafını çekti. O uzaklıktan bakıldığında Dünya, karanlığın içerisinde parlayan bir nokta gibi gözüküyor.

Cassini bu fotoğrafı 12 Nisan tarihinde çekti. NASA'nın söylediğine göre "her ne kadar fotoğrafta görmek için çok küçük olsa da, o sırada Dünya'nın Cassini'ye bakan kısmı güney Atlantik Okyanusu'ydu."

NASA'dan yapılan açıklamada, Cassini'nin 21 Nisan'da Titan'a 127'nci ve son kez yaklaştığı ve uydu yüzeyinin 979 kilometre üzerinden son yakın geçişini yaptığı da belirtildi.

Cassini, söz konusu yörünge üzerinde 22 tur yaptıktan sonra 15 Eylül'de son bir dalışla Satürn'ün atmosferinde yok olacak.

Dünya'nın minik görüntüsünün yayınlanmasıyla birlikte Cassini Uzay Aracı, dev arama motoru Google tarafından da bu sabah itibariyle doodle oldu. Bugün Google'a giren herkes bu görüntüyü görüyor!

Cassini-Huygens Satürn gezegenine gönderilen bir insansız uzay sondası. 15 Ekim 1997 tarihinde fırlatılarak Dünya, Venüs ve Jüpiter'in alçaktan uçuş dahil bir gezegenlerarası yolculuğunun ardından 1 Temmuz 2004 tarihinde Satürn çevresindeki yörüngesine girdi. Görevi hala sürüyor!