CAS'ta sebep sendika mı, Atlas mı?

Bizim ülkemizde birçok olay normal, ya da normalleştirildi.

Soran, sorgulayan, sorgulanan, hukuk, denetim yok, bunların olmadığı yerde elbette hesapsızlık, hukuksuzluk, bedel ödeme de olmaz.

Hukuk dememiz bundan, uluslar arası denetim, etkin kontrol istememiz bundan.

Sınırsız hiçbir şey yoktur, her erk, her güç, her yetki bir yere kadardır, mutlaka bir son nokta, bir üst erk vardır, olmalıdır.

Bizde her şey iç içe geçti, her güç birbiri ile çıkar noktasında bağımlı.

Bu ülkede en çok sorduğumuz sorular;

“Neden, niçin, nasıl, kim, kimler için” sorularıdır.

Çünkü tartışmalı her konunun altından bu sorular çıkmıştır.

CAS’ la ilgili daha öncede tartışmalar yaşandı ve ben şunları yazmıştım;

“Cyprus Airport Services (CAS) Limited Şirketi, 2007 yılında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde, Kıbrıs Türk Hava Yolları ve HAVAŞ işbirliğinde kuruldu.

Öncelikli hedefi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde dünya standartlarında yer hizmetleri uygulanması olarak belirlendi.

HAVAŞ Havaalanları yer hizmetleri AŞ’nin bilgi birikimi ve uluslar arası kalitesi ile Kıbrıs havayollarının misafirperverlik anlayışının mükemmel bir işbirliği olan CAS, 14.11.2008 tarihinde ISO 9001:2000 belgesi ile de bunu kanıtlamıştır.”

Bu bilgiler CAS’ın resmi internet sitesinde yer alıyor.

Hedef, yer hizmetleri uygulamasında dünya standartlarını yakalamak.

Zaten “dünya standartlarını” bizler her konuda hedef yapmışız.

Şaşırmayın, bende biliyorum bu hedefler bizim için sadece sözde.

Konuşmaya, avutmaya, avutulmaya geldi mi, bizden daha beceriklisi yok.

KTHY battı, kapandı veya batırıldı, kapatıldı.

ERCAN, müthiş bir inatla yarım yamalak devredildi.

KTHY daha ne olduğu, nasıl olduğu, kimin ne yaptığı belirlenmeden, tozlu raflara kaldırıldı.

Ortak olduğu CAS devlete kaldı.”

CAS, yine son günlerin gündem maddesi.

İşine son verilen çalışanlar var.

Peki, neden, sebep nedir? Bu soruya cevap bulabilmek için çalışanlarla konuştum ve bir özet çıkardım.

“Başbakanı da ikna ettiler ki personel sendikalı olursa, Atlas bizden hizmet almayacak. Herkesin ailesine baskı yapılmaya başlandı. Sendikadan istifa etmemiz istendi. Personel dik duruş gösterdi ve kimse istifa etmedi.

Bunun üzerine 21 Aralık’ta sendikanın bilgilendirme toplantısına katıldılar diye 15 kişi işten durduruldu. İçerde kalan arkadaşlar eylem yaptı. Durdurulan arkadaşlar işe geri alınsın diye. Ve personel temsilcilerini, yönetim kurulu toplantıya çağırdı.

Dendi ki, iyi niyet göstergesi olarak bir sonraki eylemi erteleyin. Biz de 15 kişiyi geri alalım. Biz de erteledik. Fakat 13 Aralık’ta temsilcileri ikinci kez toplantıya çağırdılar. Temsilcilere, tüm personeli sendikadan istifa ettireceksiniz, biz de 15 kişiyi geri alacağız, eğer yapamazsanız 6 kişiyi de işten atacağız dediler.

Onlara, Başbakanın bizi işten durdurmalarına onay veren imzalı kâğıdını da gösterdiler. Tabii ki kabul edilmedi. Ve sendikamız basın açıklaması yaptı. Açıklamadan 3 saat sonra 6 kişi daha işten durduruldu.

Bir eylem daha yaptık ve katılanlardan 10 kişiyi işten durdurdular. Toplam sayı 31. Ve bizi işten durdururken iş Yasası'nın 5. toplu iş sözleşmesi grev ve referandum yasasının 7. maddesini ihlal ettiler. Bize işten durdurma belgesi bile veremiyorlar çünkü gayrı yasal.

Polise isim listesi astılar ve aprona çıkışımızı engellediler. Yasal olarak şu anda çalışan görünüyoruz.

Sayıştaylık raporu Atlas’tan 5 milyon TL alacağımız var diyor. Atlas’ın verdiği 5 milyonluk teminat mektubunun kırılıp, hükümetin alması gerektiğini söylüyor.

Fakat bizi işten attıranlar, Sayıştay raporunun üstüne bir rapor yapıp, almamız gereken 5 milyon TL teminat mektubunu Atlas’a geri verdiriyor. Bizi de grev yapma ihtimalini düşünerek ekmeğimizden ediyorlar.”

Çalışanların söyledikleri özetle bunlar.

Bunların üzerine birilerinin tatmin edici bir şeyler söyleme zorunluluğu var.

Esas mesele de burada gizli.

Bu insanların işten çıkarılma sebepleri nedir?

Sebep, sendikalı olmak istemeleri mi, yoksa Atlas’la ilgili parasal kararlar mı?