KKTC’de kumarhane- otel yatırımları bulunan Savoy Gurup, Çatalköy sahiline 320 tekne kapasiteli marina ve 401 odalı otel için düğmeye bastı

Dünya standartlarında Ultra Lüx tesisin 24 ayda tamamlanması bekleniyor. Yaklaşık 300 milyon Dolara mal olacak Marina, toplam 320 tekne kapasitesine sahip olacak. Otel kısmında ise toplam 401 oda bulunacak

Savoy Gurup, Kıbrıs Girne Savoy Ottoman Hotel den sonra Girne- Çatalköy sahiline dev bir yatırım için start verdi.

Savoy Gurup’tan yapılan açıklamada, Çatalköy bölgesinde yaklaşık 34 bin 800 metrekarelik bir alana sahip Savoy Luxury Marin Resort Hotel yaklaşık 90.000 m2 alan üzerinde inşa edilecek.

Dünya standartlarında Ultra Lüx bir tesis için 24 ayda tamamlanması bekleniyor. Yaklaşık 300 Milyon Dolara mal olacak Marina, bölgenin tek helikopter pistini de bünyesinde barındıracak.

Yaklaşık 320 Tekne kapasiteli olarak tasarlanan marinada, tam donanımlı her türlü hizmet verecek. Türkiye girişli tekneler için Gümrük Kapısı kurulacak. Ayrıca, yurt dışından gelen yabancı turistler için ciddi bir ticari geri dönüşüm planlaması yapıldı.

Otel kısmında ise özel Plajı yanında toplam 401 Oda planlanıyor. Odaların 288’i standart oda, 44’ü deluxe suıt oda, 28’i Executive oda, 4’ü King suit olması planlandı.

Bölgenin en büyük kongre salonu ile birlikte dört havuz, yedi dünya mutfağına hizmet veren Restoran-Bar SPA merkezi ve golf sahası da otel planlaması içerisinde yer aldı.