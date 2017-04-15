Çatışma Kültürüne Dönüş…

Şimdi durup dururken ayin gerginliği yaratma gereği var mıydı?

Varmış demek ki!

Dışişleri Bakanımız öyle uygun görmüş, Başbakanımız da onaylamış herhalde ve yıllardır sorunsuz bir şekilde yapılan ayin Enosis krizinden sonra ikinci kriz haline dönüştürüldü.

***

Eski Müftü, Öğretim Görevlisi Yusuf Suiçmez soruyor: Şimdi Rumlar Hala Sultan’daki ibadetimizi iptal ederlerse?

Cevap yok.

Üstelik ilgili kesimlerden cevap yok.

Her bayram Hala Sultan’a yüzlerce kişiyi götürenlerden ses çıkmıyor.

Her bayram Hala Sultan’a giden yüzlerce kişiden de.

***

Karşılıklı ibadetler veya karşılıklı ziyaretler.

Karşılıklı geçişlerin başlamasından sonra yeni kapıların açılması.

Hepsi geçmişin kabul edilmez mantığından sıyrılarak yapıldı.

Yapıldı ve bir düzene oturtuldu.

Şimdi başa geri mi döneceğiz?

Kriz politikasına geçiş mi yapacağız?

***

Geçmişin çatışma kültüründe kısasa kısas uygulanırdı.

Rum ne yaparsa aynı şekilde karşılık verilirdi.

Sınırda askerlerin karşılıklı birbirlerini vurduğu günleri unutmadı bu toplum.

Sonra çatışma kültürü yerini karşılıklı anlayışa bıraktı.

Dini ibadetler de bu anlayışın ürünüdür.

Eğer vazgeçerseniz, çatışma kültürüne geri dönmüş olursunuz.

Çünkü yasakçılığın devamı çatışmadır.

Artık bu devirde çatışmanın kimseye fayda sağlamayacağını eğer anlamamışsak.

Yazıklar olsun bunca emeklere…