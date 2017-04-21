Cavaliers ve James'in rekor maçı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'ları ilk turunda Cleveland Cavaliers, bir ara 26 sayı farkla geriye düştüğü mücadelede konuk olduğu Indiana Pacers'ı 119-114 yendi.

NBA play-off'ları ilk turuna 3 maçla devam edildi. Doğu Konferansı ikincisi Cavaliers, deplasmanda karşılaştığı konferans yedincisi Pacers karşısında ilk yarıda zorlandı. Farkın 26 sayıya kadar açıldığı ilk yarının sonunda Pacers, soyunma odasına 74-49 önde girdi. Mücadeleyi bırakmayan Cavaliers, müsabakadan 119-114 ayrılarak play-off turunun en farklı geri dönüş rekorunu kırdı ve seriyi 3-0'a getirerek üst tura kalmak adına büyük avantaj elde etti.

JAMES'TEN İKİ REKOR

Cavaliers'ın all-star oyuncusu LeBron James 41 sayı, 13 ribaunt ve 12 asistle "triple-double" yaparak galibiyette baş rolü oynarken, iki rekora birden imza attı. James, play-off'ların en skorer oyuncuları listesinde Kobe Bryant'ı geçerek ilk 3'e girdi ve play-off'ların ilk turunda üst üste 20 maçını kazanan tek oyuncu konumuna geldi.

Pacers'ta Paul George 36 sayı, 15 ribaunt ve 9 asist, Jeff Teague 15 sayı ve 7 ribaunt, Thaddeus Young 11 sayı ve 14 ribaunt, Lance Stephenson ise 13 sayı ve 6 ribaunt ile oynadı.